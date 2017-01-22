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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۳۰

هفته نوزدهم لالیگا؛

اتلتیکو مادرید از شکست در زمین بیلبائو گریخت

اتلتیکو مادرید از شکست در زمین بیلبائو گریخت

دیدار تیم های فوتبال بیلبائو و اتلتیکو مادرید با تساوی خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال اتلتیک بیلبائو و اتلتیکو مادرید روز یکشنبه در چارچوب هفته نوزدهم رقابتهای لالیگا برابر هم صف آرایی کردند که این بازی حساس با تساوی ۲ بر ۲ پایان یافت.

کوکه در دقیقه ۳ برای تیم اتلتیکو مادرید گلزنی کرد. در ادامه بازی تیم بیلبائو دو بار توسط لکو (۴۲) و اسکار دی مارکوس (۵۷) به گل دست پیدا کرد. در دقیقه ۸۰ بازی بود که گریزمان با گل خود اتلتیکو مادرید را از شکست خارج از خانه نجات داد.

اتلتیکو مادرید با ۳۵ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد و تیم بیلبائو با ۲۹ امتیاز رده هفتم را در اختیار دارد.

کد مطلب 3882003

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