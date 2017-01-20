به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن، امروز جمعه در آستانه آماده شدن آمریکا برای برگزاری مراسم تحلیف «دونالد ترامپ» چهل و پنجمین رئیس جموری این کشور، در جمع نمایندگان پارلمان ژاپن، از تمایل خود به تحکیم روابط توکیو-واشنگتن سخن گفت.

به گفته آبه، اتحاد ژاپن-آمریکا، زیربنای دیپلماسی و سیاست های امنیتی ژاپن بوده و باقی خواهد ماند. اصلی که تغییر ناپذیر است.

وی همچنین از قصد خود برای سفر به آمریکا در اولین فرصت و دیدار با ترامپ برای مذاکره پیرامون تحکیم اتحاد موجود میان دو کشور سخن گفت.

گفتنی است که آبه در نوامبر ۲۰۱۶، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، با وی در نیویورک دیدار و وی را رهبری قابل اعتماد خطاب کرد. وی در این دیدار به دنبال رفع دغدغه های توکیو از بابت شعارهای انتخاباتی ترامپ مبنی بر ملزم کردن متحدان آسیایی به پرداخت سهم بیشتری از بابت تامین امنیت آنها از سوی آمریکا، بود.

رئیس جمهوری ژاپن همچنین بر عزم خود به تحقق پیمان تجارت آزاد «ترانس-پاسیفیک» که در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما» حاصل شد اما تحقق آن با توجه به مخالفت ترامپ، مبهم است؛ تاکید کرد.

نکته قابل توجه آنکه «کویچی هامادا» از مشاورین آبه، در اظهارنظری بی سابقه گفته است که ژاپن ترامپ را چنانچه بخواهد سیاست های تجاری و اقتصادیش را در مسیری نادرست دنبال کند، به عقب نشینی وا خواهد داشت.