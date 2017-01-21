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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

در تاجیکستان صورت گرفت؛

انتشار ترجمه ابوالحسن نجفی از شازده کوچولو به خط سیریلیک

انتشار ترجمه ابوالحسن نجفی از شازده کوچولو به خط سیریلیک

در نخستین سالگرد درگذشت ابوالحسن نجفی، عضو فقید فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ترجمه کتاب «شازده کوچولو» اثر «آنتوان دو سنت اگزوپری» از این مترجم به دو خط فارسی و سیریلیک در تاجیکستان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن نجفی در سال ۱۳۷۹ ترجمه کتاب شازده کوچولو را به انتشارات نیلوفر سپرد و استقبال از آن ترجمه چنان بود که در بهار ۱۳۸۰ چاپ دوم آن در پنج‌هزار نسخه منتشر شد.

به دلیل برگردان بی‌واسطه از زبان اصلی، پایبندی به متن و تسلط استاد نجفی به زبان فرانسه، ترجمه وی از شازده کوچولو از برترین ترجمه‌های این اثر ماندگار به زبان فارسی به شمار می‌آید.

حسن قریبی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی_تاجیکی، در یادداشتی در ابتدای این کتاب از انتشارات نیلوفر و خانوادۀ آن مرحوم که اجازۀ نشر این اثر را برای هم‌زبانان تاجیک دادند، سپاسگزاری کرده ‌است.

کد مطلب 3882727

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