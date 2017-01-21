انتشار ترجمه ابوالحسن نجفی از شازده کوچولو به خط سیریلیک

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن نجفی در سال ۱۳۷۹ ترجمه کتاب شازده کوچولو را به انتشارات نیلوفر سپرد و استقبال از آن ترجمه چنان بود که در بهار ۱۳۸۰ چاپ دوم آن در پنج‌هزار نسخه منتشر شد.

به دلیل برگردان بی‌واسطه از زبان اصلی، پایبندی به متن و تسلط استاد نجفی به زبان فرانسه، ترجمه وی از شازده کوچولو از برترین ترجمه‌های این اثر ماندگار به زبان فارسی به شمار می‌آید.

حسن قریبی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی_تاجیکی، در یادداشتی در ابتدای این کتاب از انتشارات نیلوفر و خانوادۀ آن مرحوم که اجازۀ نشر این اثر را برای هم‌زبانان تاجیک دادند، سپاسگزاری کرده ‌است.