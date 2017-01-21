به گزارش خبرنگار مهر، نشر آرما به تازگی مجموعه داستانی از نویسندگان جوان فلسطینی را با عنوان «غزه از بازگشت مینویسد» منتشر کرده است.
در این کتاب داستانهای کوتاهی از ۱۵ نویسنده جوان فلسطینی درج شده که هر کدام بخشی از آنچه در سرزمینشان در حال رخ دادن است را در قالب داستان روایت کردهاند.
در این کتاب داستانهای کوتاهی از نویسندگان فلسطینی به انتخاب رفعت العرعیر گردآوری شده و با ترجمه امیرحسین حیدری در قالب یک کتاب گردآوری شده است.
سوزان ابوالهوا نویسنده رمان پرفروش زخم زیتون که چندی پیش ترجمه فارسی آن از سوی نشر آرما منتشر شده است، درباره این داستانهای کوتاه در یادداشتی که در این کتاب آمده است، مینویسد: «آنچه که از انسانیت ناب، ترحم و مبارزه جویی جوانان فلسطین در این مجموعه از داستانهای کوتاه میخوانیم گواه انعطاف پذیری، مقاومت و زیبایی مردمی است که در هر نقطه ای از جهان مورد خشونت و ظلم قرار گرفتهاند.
نویسندگان این داستانها، جوانان بیست ساله ای هستند که اگرچه صدای بمب و گلوله و برنامه های عامدانه اسرائیل برای آنها همراه تکتک لحظات زندگی آنها بوده است اما داستان هایشان به ما میآموزد که چگونه باید روحی تسخیر ناپذیر و اراده ای ناگسستنی داشت. این جوانان در حقیقت نسل بعدی نویسندگان و اندیشوران فلسطینی هستند.
باید صدای آنها را قوت بخشیم، مسیر را برایشان هموار سازیم، داستان هایشان را بخوانیم و راهشان را ادامه دهیم.»
نشر آرما این مجموعه داستان را در ۱۹۶ صفحه و با قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر کرده است.
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