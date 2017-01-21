پیام تسلیت آیت الله رشاد به مناسبت رحلت آیت الله خسروشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیاکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس شورای حوزههای علمیه استان تهران، ارتحال آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی را تسلیت گفت.
متن کامل این پیام ایشان بدین شرح است:
إنا لله و إنا الیه راجعون
با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم مدرس برجسته حوزه علمیه استان تهران و همکار گروه اخلاق و عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی جناب آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی (قدّس سرّه) دار فانی را وداع گفته اند.
ایشان که از تلامذهی حضرت امام خمینیو علامه طباطبایی (قدّس سرّه ما) بودند، عمر بلند و بابرکت خویش را، سخاوتمندانه صرف تربیت نفوس و خدمات علمی و دینی و پشتیبانی بی دریغ از رهبری حضرت امام خمینی(قده) و آرمان های انقلاب اسلامی و تدریس در مدارس علمیه مروی و امام رضا تهران نمودند.
اینک این ضایعه مولمه را، از سوی خود و شورا و مرکز مدیریت حوزه، مسولان و مدرسان مدارس علمیه استان، و نیز مسولان و اعضای هیات علمی پژوهشگاه، به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی و سایر مراجع عظام تقلید (دام ظلهم)، حوزههای علمیه، شاگردان و فرزندان سوگمند آن استاد خلیق و خدوم تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای بازماندگانش صبر و سلامت، و برای آن فقید سعید، غفران و حشر با اولیاء و اجدادش را مسالت میدارم.
علیاکبر رشاد
رییس شورای حوزه های علمیه استان تهران
۲، ۱۱، ۹۵
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