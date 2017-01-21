پیام تسلیت آیت الله رشاد به مناسبت رحلت آیت الله خسروشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران، ارتحال آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام ایشان بدین شرح است:

إنا لله و إنا الیه راجعون

با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم مدرس برجسته­ حوزه­ علمیه­ استان تهران و همکار گروه اخلاق و عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه­ اسلامی جناب آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی (قدّس سرّه) دار فانی را وداع گفته ­اند.

ایشان که از تلامذه­ی حضرت امام خمینیو علامه طباطبایی (قدّس سرّه ما) بودند، عمر بلند و بابرکت خویش را، سخاوتمندانه صرف تربیت نفوس و خدمات علمی و دینی و پشتیبانی بی­ دریغ از رهبری حضرت امام خمینی(قده) و آرمان های انقلاب اسلامی و تدریس در مدارس علمیه­ مروی و امام رضا تهران نمودند.

اینک این ضایعه ­ مولمه را، از سوی خود و شورا و مرکز مدیریت حوزه، مسولان و مدرسان مدارس علمیه­ استان، و نیز مسولان و اعضای هیات علمی پژوهشگاه، به محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی و سایر مراجع عظام تقلید (دام ظلهم)، حوزه­های علمیه، شاگردان و فرزندان سوگمند آن استاد خلیق و خدوم تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای بازماندگانش صبر و سلامت، و برای آن فقید سعید، غفران و حشر با اولیاء و اجدادش را مسالت می­دارم.

علی‌­اکبر رشاد

رییس شورای حوزه­ های علمیه استان تهران

۲، ۱۱، ۹۵