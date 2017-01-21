برف و باران و سیلاب در نقاطی از کشور/بارندگی تا دوشنبه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور در اخطاریه‌ای اعلام کرد امروز شنبه بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان ، شرق هرمزگان، جنوب کرمان و اختلال در تردد جاده های کوهستانی به دلیل بارش برف در ارتفاعات البرز مرکزی و غربی رخ خواهد داد.

فردا یکشنبه شاهد بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، شرق مازندران، کهگیلویه و بویر احمد خواهیم بود و به دلیل بارش برف در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، کهگیلویه و بویر احمد و شمال فارس در تردد جاده های کوهستانی اختلال ایجاد خواهد شد.

همچنین روز دوشنبه بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان ادامه خواهد داشت از این رو توصیه می شود جهت جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات لازم به کار گرفته شود.