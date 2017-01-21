وزیر اطلاعات شهادت جمعی از آتش نشانان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، در پیام تسلیت سیدمحمود علوی وزیراطلاعات آمده است:

«انا لله و انا الیه راجعون

سانحه ی دلخراش و ناگوار ساختمان پلاسکو باعث تأثر و تأسف عمیق گردید.

اینجانب، شهادت غرور آفرین آتش نشان های جان بر کف را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم، مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، امت شهید پرور و به ویژه خانواده معزز و داغدار آن ها، صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای شادی روح آن عزیزان علو درجات و برای بازماندگان، صبر و سلامتی و برای مصدومان حادثه، شفای عاجل مسئلت می نمایم.

قطعاً، یاد و نام پرخاطره ی جان برکفان سازمان آتش نشانی و نیروهای امدادرسان و درس ایثار و فداکاری این عزیزان تا همیشه بر خاطره ها باقی خواهد ماند.

سید محمود علوی»