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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۳

در پیامی؛

وزیر اطلاعات شهادت جمعی از آتش نشانان را تسلیت گفت

وزیر اطلاعات شهادت جمعی از آتش نشانان را تسلیت گفت

وزیر اطلاعات در پیامی، شهادت جمعی از آتش نشانان را در حادثه اخیر پلاسکو تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، در پیام تسلیت سیدمحمود علوی وزیراطلاعات آمده است:

«انا لله و انا الیه راجعون

سانحه ی دلخراش و ناگوار ساختمان پلاسکو باعث تأثر و تأسف عمیق گردید.

اینجانب، شهادت غرور آفرین آتش نشان های جان بر کف را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم، مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، امت شهید پرور و به ویژه خانواده معزز و داغدار آن ها، صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای شادی روح آن عزیزان علو درجات و برای بازماندگان، صبر و سلامتی و برای مصدومان حادثه، شفای عاجل مسئلت می نمایم.

قطعاً، یاد و نام پرخاطره ی جان برکفان سازمان آتش نشانی و نیروهای امدادرسان و درس ایثار و فداکاری این عزیزان تا همیشه بر خاطره ها باقی خواهد ماند.

سید محمود علوی»

کد مطلب 3883520

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