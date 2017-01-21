فاز دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی کاسپین سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز شنبه در بازدید از پروژه در حال ساخت مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی کاسپین اظهارداشت: این طرح در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی در حال اجراست و امیدواریم در سال آینده افتتاح شود.

خانپور افزود: با توجه به بهره برداری از تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین که حجم خروجی فاضلاب صنعتی آنها افزایش یافته، اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب در دستور کار قرار گرفت که بعد از طراحی، عملیات اجرایی آن در نیمه دوم سالجاری آغاز شده و در سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی یادآورشد: هم اکنون بیش ۴۷۰ واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی استان به شبکه فاضلاب متصل شده اند و آلودگی های زیست محیطی تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی کنترل می شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اضافه کرد: قبل از احداث تصفیه خانه ها طبق ضوابط شهرکهای صنعتی دفع پساب واحدهای صنعتی با احداث پیش تصفیه بر عهده خود واحدهای صنعتی بود و با احداث تصفیه خانه ها پساب خروجی واحدها به شبکه فاضلاب متصل می شوند.

خانپور از احداث دو تصفیه خانه فاضلاب در سال آینده هم خبر داد و گفت: با برنامه ریزی انجام شده عملیات اجرایی ساخت دو تصفیه خانه شهرکهای صنعتی خرمدشت و آراسنج با سرمایه گذاری بالغ بر۸۰ میلیارد ریال از اوایل سال آینده آغاز خواهد شد.

تاکنون تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی، لیا، فاز اول کاسپین و حیدریه احداث شده و به بهره برداری رسیده است.