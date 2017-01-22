به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، مراسم تجلیل از خانواده های شاهد و ایثارگر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با حضور مشاور عالی استاندار و مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در محل این اداره کل برگزار شد.

جعفر همتی، مشاور عالی استاندار کرمانشاه در این نشست ضمن تسلیت شهادت جانسوز جان برکفان آتش نشانان گفت: ارتحال آیت الله رفسنجانی که خود به تنهایی زبان گویای انقلاب، فرمانده جنگ و امین امام(ره) و مقام معظم رهبری بود از یک سو و شهادت جوانمردانه آتش نشانان که شهادت را به تصویر کشیدند از سوی دیگر ما را متاثر کرد.

وی افزود: ایثارگران و یادگاران شهدا که امروز در این اداره کل وظیفه خدمت گذاری به همنوعان خود را دارند با این نیت این نشست را مهیا کرده اند تا از زحمات مدیرکل خود در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه قدر دانی و سپاسگزاری کنند.

همتی ادامه داد: این عمل حسنه خلاف شیوه مرسوم جامعه است که همیشه ما خود را قدر دان از خود گذشتگی شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده های آنان دانسته ایم و تقدیرها از طرف مسئولین بوده است.

وی با اشاره به اقدامات مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در مباحث مربوط به ایثارگران گفت: این درجه از تقدیر نشان می دهد آقای یاوری آنچه که دین و وظیفه بوده را بشکلی انجام داده است که بر دل نشسته و چون کارش برای رضای خدا بوده به چشم همگان آمده و اقدام به تقدیر از عمل حسنه اش کرده اند و هروقت خدا کسی را انتخاب کند در بین بندگانش نشان شایستگی به او اهدا می کند.

مشاور عالی استاندار گفت: برای اولین بار است که فرزندان شاهد، ایثارگران و جانبازان از مدیران خود تجلیل می کنند که باید سایرین نیز از این حرکت زیبا و کم سابقه الگو بگیرند و این سیره اولیای الهی است و من از اینگونه حسنات حمایت می کنم و آرزو می کنیم این مورد که اولین بار است اتفاق افتاده در دیگر دستگاه های اجرایی نیز عرف شود.

مشاور عالی استاندار در امور ایثارگران تصریح کرد: ایثارگران و خانواده شهدا و فرزندان شهدا بدانند که ایشان یادگاران آن اسوه هایی هستند که هیچ گاه به دنبال کم کاری، رفاه، پول، مقام و هوا و هوسهای دنیوی نبودند و باید نمایندگانی لایق باشند چرا که از ایشان بیشتر از سایر افراد در جامعه انتظار می رود.

وی گفت: فرزندان شاهد و ایثارگران بدانند هر آنچه مدیران، مسئولین و جامعه در مقابل ایشان انجام می دهند تنها ذره ای از دریای بیکرانی است که شهدا برای رسیدن به آرمان خود کردند من و سایر مسئولین کاری در قبال شما انجام نداده ایم و هرچه بوده وظیفه بوده که ان شااله شرمنده خون شهدا نشویم از ۲۳۰ هزار نفر شهیدی که این انقلاب را به ثمر رساند شهید بهشتی، مطهری، چمران و امثال ایشان فراوان می توان نام برد که امام خمینی(ره) فرمود: بهشتی به تنهایی یک ملت بود. و چه بسا هر کدام مدیران و مسئولین لایق تر و قابل تری از من و شما بودند که با غیرت رفتند تا ما با عزت بمانیم.

در ادامه حجه الاسلام عسگری مدیرکل بنیاد شهید و اور ایثارگران استان کرمانشاه نیز این حرکت را یک حرکت زیبا و پسندیده عنوان کرد و گفت: تقدیر و تکریم ایثارگران و خانواده های شهدا وظیفه ای شرعی است و باور داریم که شهادت اوج زیبایی خلقت است.

داوود یاوری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز در ادامه این نشست ضمن تشکر از این حرکت ایثارگران و فرزندان شاغل این اداره کل گفت: آنچه امروز شما به عنوان قدر دانی از وظایف بنده بعمل آورده اید تنها ذره ای از ادای دینی است که برادران همرزم ما به امانت نزد ما گذاشتند و نه بیشتر، و خرسندم از اینکه توانسته ام در این اداره کل توفیق تکریم از ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا را به انجام رسانم.

وی افزود: در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تعداد ۱۷ خانواده شهید و ایثارگر و ۴جانباز افتخار خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دارند.

گفتنی است: در ادامه این نشست صمیمی سیروس حیدری فرزند شهید علیرضا حیدری وصیت نامه عبادی سیاسی ایشان را قرائت کرد.

در پایان این مراسم، جعفر همتی مشاور عالی استانداردر امور ایثارگران استان به نمایندگی از ایثارگران و فرزندان شاهد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از داود یاوری مدیراین اداره کل- که از بدو مدیریت این اداره موجبات ارتقا ایثارگران را فراهم آورده است- تقدیر کرد.