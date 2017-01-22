پوستر «گشت ارشاد ۲» در معرض دید مخاطبان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیه کنندگی مشترک سعید سهیلی و حمید فرخ نژاد قرار است در بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید. «گشت ارشاد ۱» در سی و امین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و در بخش های بهترین بازیگر نقش اول مرد برای حمید فرخ نژاد، ساعد سهیلی و پولاد کیمیایی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، حمید رسولیان بهترین جلوه های ویژه، نامزد دریافت سیمرغ شدند و ناصر چشم آذر دیپلم افتخاز بهترین موسیقی متن را دریافت کرد.

پوستر این فیلم سینمایی که توسط رضا جباری طراحی شده است، در آستانه برگزاری این رویداد رونمایی شد.

در این فیلم حمید فرخ نژاد، ساعد سهیلی، پولاد کیمیایی، بهاره افشاری، ترلان پروانه، سارا سهیلی، ساناز طاری، امید روحانی، اسدا… یکتا، صفر کشکولی، محمد الهی، محمد رجایی، فاطمه شکری، داوود مقدادی، رضا شمس الدین، فاطمه مرتاضی، منصور نوبخت، ابوالفضل تُهرابی، ملیحه جلیلی، محمدعلی نقلی لو، هادی افضلی، محمدکریم ولدخانی، شهرام احمدنیا ومهدی ماهانی به ایفای نقش می پردازند.

عوامل تولید «گشت ارشاد ۲» عبارتند از کارگردان: سعید سهیلی، نویسندگان: مهدی محمدنژادیان، سعید سهیلی، تهیه کننده: سعید سهیلی، حمید فرخ نژاد، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح صحنه: عباس بلوندی، طراح لباس: مهناز غنی، تدوین: حسن ایوبی، موسیقی: امیر توسلی، صداگذار: حسین مهدوی، منشی صحنه: شیدا باسمه چی، طراح چهره پردازی: امید گل زاده، مدیر تولید: رحمت عبدالله زاده، دستیار اول کارگردان: حسن لفافیان، عکاس: محمد بدرلو.