بیش از ۵۰ بنای تاریخی در دست احیا در شهر شیراز وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیا، رضا محمدیان گفت: از هر زاویه ای که به موضوع احیاء بافت ها و بناهای تاریخی نگاه کنیم متوجه می شویم کشور ما نیازی جدی به تقویت این دست فعالیت ها دارد.

این عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: خوشبختانه الان در شهر شیراز طی یکی دو سال گذشته بازار احیاء بناهای تاریخی با هدف ایجاد مراکز جدید فرهنگی و گردشگری رونق بسیار خوبی گرفته و ما همین الان بیش از ۵۰ بنای تاریخی در دست احیاء را در شیراز داریم که توسط سرمایه گذاران مختلف در آستانه بهره برداری قرار دارند. در کنار این برنامه های جدی نیز برای احیاء کلی بافت تاریخی شیراز در دست است که در صورت اجرا تاثیرات مثبتی بر مسایل اجتماعی و اقتصادی این نواحی و محلات خواهد گذاشت.

رضا محمدیان تاکید کرد: رونق رو به رشد صنعت گردشگری انگیزه بسیار مناسبی برای احیاء بناهای تاریخی و جذب سرمایه به این حوزه ایجاد کرده و این موضوع در شهرهایی که به عنوان مقصد گردشگری دارای شهرت هستند، کاملا مشخص و هویدا است.

وی اضافه کرد: اتفاقی که باید بیفتد این است که فعالیت در حوزه احیاء بناهای تاریخی به شهرهایی که کمتر به عنوان مقصد گردشگری مطرح هستند نیز تسری پیدا کند که این موضوع می تواند کمک بزرگی باشد به ایجاد مراکز جدید گردشگری در کشور.