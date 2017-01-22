علوم انسانی غربی مشکلی را از جامعه برطرف نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه، آیت الله حائری شیرازی امروز در اولین دوره کارگاه های اسلامی سازی علوم انسانی که با موضوع «ظرفیت معارف اسلامی در اسلامی سازی علوم انسانی» در مجتمع امین قم برگزارشد، گفت: ممکن است کسی سؤال کند؛ چرا در مجموع علوم تجربی علم را با قائل نقل نمی کنند و مطالب علمی بدون توجه به کاشف مطرح می شود، اما در علوم انسانی هر مطلبی گفتنی نیازمند به نام قائل آن است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: پاسخ آن واضح است؛ چون در علوم تجربی علم بالغ شده و رابطه علم و موضوع و حکم نیازی به قول قائل ندارد، زیرا مطلب علمی است؛ اما در علوم انسانی آنچه گفته شده، اگر چه علم است، اما علم به معنای «ساینس» است و بدون قائل معنای پیدا نمی کند.

وی ابراز داشت: متاسفانه چون به این فرق توجه نشد، شاهد مشکلات زیادی در علوم انسانی در مراکز علمی و دانشگاهی می باشیم.

آیت الله حائری شیرازی عنوان کرد: بعضی از اساتید معتقد بودند در علوم تجربی می توانیم آنچه دیگران بدست آوردند مصرف گرا باشیم، چون علم است ولی این مسئله در علوم انسانی ممکن نیست، این سخن درستی است چون در علوم انسانی، رابطه علم و حکم از انسان شناسی می گذرد و هر تعریف انسان درهمه موضوع علوم انسانی دخالت دارد.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: پاسخ دیگر، تفاوت تعریف انسان از دیدگاه اسلام با غرب است، از این لحاظ مصرف علوم انسانی به دلیل آن تعریفی که غربی ها از انسان شناسی دارند، با اسلام نمی سازد.

آیت الله حائری شیرازی افزود: امام راحل معتقد بودند، اگر در علوم تجربی استادی بی تقوا باشد و در دانشگاه تدریس کند، دانشگاه و علم را به فساد نمی کشاند، ولی در علوم انسانی این گونه نیست، قطعا اگر مولف کتاب بی تقوا وکافر باشد اثرات آن به مراتب مخرب تر نیز خو اهد بود، این نشان از تفاوت دو علوم است.

وی عنوان کرد: علوم انسانی غرب، بسته به اطلاع آنها از انسان دارد. انسانی که غرب تعریف می کند توهمی از انسان است، غرب درباره «من عرف نفسه و جایگاه انسان در آفرینش» چیزی نمی فهند، زمانی که از آنها سؤال می شود چه تعریفی از انسان دارید؟ گنگ می شوند چون چیزی از انسان نمی دانند و نمی فهمند، ولی وقتی به جامعه شناسی، اقتصاد سایر علوم دیگر می رسند همه دست به قلم می شوند هزاران کتاب می نویسند.

آیت الله حائری شیرازی افزود: واقعیت این است که غربی ها درمورد موضوعات مانند علوم تربیتی و جامعه شناسی سخن استانداردی ندارند و بسته به زمان حرفی را مطرح می کنند چون علم را دائم التغییر و الشرایط می دانند.

استاد حوزه ودانشگاه ابراز داشت: غربی ها معتقدند چون علم، دائم التغییر است به همین پایه دین بر مبادی ثابته است و ثبات جزء هویت دین است، بنابراین درعلوم انسانی تغییر جز هویت است و آنها با این گونه سخنان نتیجه می گیرند، پس دلیل علوم برانسانی اسلامی دروغی بیش است یعنی اگر اسلامی است پس متغیر نیست و اگر علم است متغیر می باشد این پاردوکس است.

وی افزود: متاسفانه علوم انسانی که در دانشگاهای اسلامی تدریس می شود، ساخته انسانهایی است که تعریف درست و اطلاعی از شناخت انسان و دین ندارند و مباحثی را ارائه می دهند که برخلاف اسلام و دین است.

آیت الله حائری شیرازی بیان داشت: پاسخ دیگر این است انسان منهای دین، از انسان بر انسان محیط نمی شود، اما آن کس که انسان را خلق کرده نمی شود، محیط بر انسان نباشد چون دین ثابت شده از خدا است با انسان شناسی به معنای واقعی، احکام آن صادر شده است و اگر تکلیفی به انسان می دهد برمبنای شناخت از انسان است، لذا می تواند علمی باشد چون شناخت آن علمی است.

استاد حوزه ودانشگاه ابراز داشت: علوم انسانی ساخته شده غربی ها اعدام را اجازه نمی دهد ،چون انسان را معلول علت می دانند و شرائط را معلول می دانند.

وی بیان داشت: همین گروها زمانی که می خواهند دین را تعریف کنند بسیار محترمانه تعریف می کنند و انسان را جدای از دین می بینند و براساس تغییر علم با دین برخورد می کنند.

آیت الله حائری شیرازی افزود: آنها معتقدند کاری دیگری که انجام داده این است بجای حکم خدا در قطع کردن دست دزد، زندان را مطرح کردندو بعد از دوره رونسانس نگذاشتند دین در جامعه و حکومت دخالت کند و ادیان دیگر مانند یهودیت ومسحیت در حصر خانگی قرار دادند.

استاد حوزه ودانشگاه ابراز داشت: چرا در عالم دزدی تبدیل به اقتدار شده، چون ریشه آن زده نشده و رشد کرده برخورد حاشیه ای با آن شده است.

وی عنوان کرد: اسلام معتقد است ریشه دزدی علت درانسانها است و شرایط معلول است و این انسان است که بر شرایط مدیریت وحکومت می کند.

آیت الله حائری شیرازی افزود: تا زمانی که جامعه جدای از خدا و دین باشد چشم ما به قانون غربیها است. که آنها چه می گویند ما هم همان را اجرا کنیم. تا زمانی که اروپا دست دزد را قطع نکند جامعه اسلامی هم جرأت قطع کردن دست را ندارد دلیل آن محاسبه گری انسان است.

وی عنوان کرد: نتیجه این است حکومت اسلامی است و در سال، کلی پرونده دزدی داریم، چون دنبال علت نیستند و بلکه به دنبال پیشگیری است، این می شود که حتی انسان ثروتمند دنبال دزدی است چون قانونها بازدارنده نیست.

آیت الله حائری شیرازی افزود: اگر قانون طراحی شده جدای از دین اثر گذار بود، اروپایی ها سالها جلوتر از ما در حال حرکت و پیش گیری هستند ولی آنها با این قوانین خود امپراطور در دزدی شدند.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان ابراز داشت: درباره موضوع امنیت، غرب معتقد است که برای حفظ جامعه لازم است بمب اتمی تولید کرد، چون بمب اتم را بازدارنده می دانند، بنابراین تا وقتی که بشر را جدای از دین بدانیم و برای آن قوانین غیر دینی طراحی کنیم، مشکلات برطرف نمی شود و ناچاریم برای امنیت جامعه به جای اینکه به دنبال امنیت دینی باشیم، به دنبال امنیت علمی هستیم از دین برای امنیت بهره ای نبرده ایم.