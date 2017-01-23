لزوم تاکید بر تمامیت ارضی سوریه و مشارکت سوری ها درمذاکرات آستانه

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات صلح «آستانه» برای بررسی آتش بس در سوریه اظهار داشت: در حال حاضر کشورهایی به این مذاکرات آمده اند که پیش از این پیش‌شرط‌ برکناری بشار اسد را مطرح می کردند، اما در حال حاضر تنها به یک دلیل حاضر به آمدن در پای میز مذاکرات شده اند و آن هم برتری میدانی ارتش سوریه و محور مقاومت بوده است.

وی افزود: اینها به این نتیجه رسیده اند که بعد از چندین سال هزینه انسانی و لجستیکی به اهدافشان نمی رسند و روز جمعه هم معاون نخست وزیر ترکیه با صراحت اعلام کرد که در سوریه به اهدافشان نرسیده اند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه قطعا این مذاکرات نهایی نخواهد بود، ادامه داد: برخی کشورهای حاضر در این مذاکرات از جمله آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه دنبال دستیابی به اهدافی هستند که پیش از این در میدان نبرد به دست نیاورده اند و این مسئله قطعی است و هوشیاری ما و دیگر طرف های حاضر در این مذاکرات را می‌طلبد.

جمالی نوبندگانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر تمامیت ارضی سوریه بر نقش مثبت همه اقوام سوری در آینده این کشور و نیز مذاکرات سوری - سوری تاکید داشته و دارد و در این مذاکرات نیز هماهنگی های لازم بین ایران، روسیه و سوریه و محور مقاومت منطقه صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که زمانی ایران را به عنوان راه حل مشکلات منطقه به ویژه سوریه نمی شناختند، اما امروز که به برکت پیروزی های میدانی ایران را در این روند تعیین کننده می دانند، باید هوشیار باشیم و از این فرصت برای ایفای نقش برتر برای پایان دادن به این بحران در سوریه استفاده کنیم.