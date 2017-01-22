برنامه های تیم ملی فوتبال بانوان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت با اعلام این خبر گفت: پس از پایان تمرین تیم ملی نشستی را با کادر فنی تیم ملی فوتبال برگزار کرده و درباره برنامه های این تیم به بحث و بررسی پرداختیم.

وی افزود: با توجه به شروع اردوی تیم ملی که بعد از مدتها وقفه، اولین دوره آن از یکم بهمن ماه آغاز شده، جلسه ای را تشکیل داده و توصیه های لازم بین کمیته تیم های ملی و بانوان و همچنین استفاده بهینه از مشاور فوتبال بانوان مطرح شد. کادر فنی باید با مشاورین فوتبال بانوان ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. همچنین بکارگیری از توصیه های کی روش و ارتباط با مربیان استانها را نیز در دستور کاری خود قرار دهد تا بتوان در دیدارهای پیش رو موفق بود.

ساکت در ادامه گفت: تیم های ملی فوتبال بانوان از مرحله تثبیت شدن گذشته و وارد مرحله اقتدار شده اند. باید برنامه ریزی برای تیم ملی فوتبال بانوان به صورتی باشد تا با حداکثر توانایی در مسابقات داخلی و خارجی شرکت کند. ضمن اینکه توجه به همه استعدادهای استانها از دیگر نکاتی بود که به کادر فنی تیم ملی فوتبال بزرگسالان بانوان توصیه شد.

رئیس سازمان تیم های ملی در پایان درباره همگروهی ایران با تیم های ویتنام، میانمار، سنگاپور و سوریه در مرحله مقدماتی رقابتهای جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا گفت: تیم ایران در یکی از گروه هایی که رقابتی نزدیکی دارند، قرار گرفته است. بر این اساس باید قدرتمند ظاهر شویم و با کیفیت لازم تیم را به مسابقات اعزام کنیم .