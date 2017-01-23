قضاوت داوران کردستانی در لیگ های فوتبال و فوتسال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ های فوتبال و فوتسال کشور از روز دوشنبه ۲۷ دی ماه آغاز و تا روز جمعه هشتم آبان ماه ادامه دارد.

در این مسابقات بنابر ابلاغ کمیته داوران فدراسیون فوتبال داوران کردستانی قضاوت دیدار هایی از لیگ های فوتبال و قوتسال را عهده دار هستند.

در لیگ دسته یک فوتسال، روز دوشنبه ۲۷ دی ماه علی قریشی تحت عنوان ناظر داوری نظارت دیدار تیم های شهرداری رشت و سن ایچ ساوه را بر عهده داشت و در همین روز عرفان زندی داور دوم دیدار زاگرس خوزستان و پارسیان شهر قدس بود که همراه با تیم داوری این مسابقه از سری رقابت های لیگ دسته یک فوتسال را سوت زدند.

همچنین بانوان کردستانی از قضاوت این دیدار ها بی نصیب نبودند، سرور ساعدی به عنوان داور وسط و کبری مردانی تحت عنوان داور چهارم بازی بین دو تیم همیاری آذربایجان غربی و شهرداری بم در مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان جام کوثر را که یکم بهمن ماه در ورزشگاه تختی شهر ارومیه برگزار شد، قضاوت کردند.

در لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، آرمان اسعدی داور کردستانی به عنوان کمک داور اول دیدار تیم های استقلال خوزستان و فولاد مبارکه سپاهان انتخاب شده و همراه با تیم داوری منتخب از سوی فدراسیون روز دوشنبه چهارم بهمن ماه در ورزشگاه غدیر شهر اهواز این بازی را قضاوت می کنند.

همچنین مسابقات لیگ دسته اول جام آزادگان بین دو تیم سپیدرود رشت وملوان بندر انزلی روز چهارشنبه ششم دی ماه در حالی پیگیری می شود که اشکان رضایی مقدم به عنوان داور چهارم در ترکیب تیم داوری این بازی حضور دارد.

ورزشگاه مرزداران شهر تبریز نیز روز جمعه هشتم بهمن ماه میزبان داوران کردستانی است تا دیدار تیم های پور البرز و گسترش فولاد تبریز را قضاوت کنند.

در این بازی که از سری مسابقات لیگ نوجوانان کشور است، ساسان مصری کمک داور اول، محمد عظیمی کمک داور دوم و همچنین سوران مدنی فرد به عنوان داور وسط این بازی را سوت میزند.