وضعیت قرمز گوشت قرمز در قزوین

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، میترا بهرامی: استان قزوین بیش از ۳ میلیون واحد دامی دارد و به تبع آن، تولید گوشت قرمز هم در این استان قابل توجه است.

وجود گوسفند نژاد شال که از نژادهای برتر و بومی است و وزن، کیفیت و دوقلوزایی آن جزو دلایل برتری این نژاد محسوب می‌شود، در زمینه دام و تولید گوشت امتیازی برای این استان است.

در حال حاضر این استان از نظر تولید گوشت قرمز در وضعیتی قرار دارد که از یک سو به گفته مسئولان گوشت قرمز صادر می‌کند و از سوی دیگر نسبت به واردات آن از سایر کشورها اقدام می‌شود که شاید یکی از دلایل این امر نامرغوب بودن گوشت‌های تولید داخل باشد.

علاوه بر این اخیرا قیمت گوشت قرمز در بازار قزوین به طور قابل توجهی افزایش یافته است که گرچه مسئولان امر آن را یک افزایش قیمت سراسری می‌دانند، اما با جایگاهی که قزوین در تولید و صادرات گوشت دارد، باید شرایط آن دست‌کم از استان‌های دیگر بهتر باشد؛ بنابر این افزایش قیمت گوشت قرمز در این استان جای سئوال دارد؛ موضوعی که سبب شده است مسئولان برای تنظیم بازار آن دست به واردات گوشت مورد نیاز بزنند و آن را با قیمت مشخص توزیع کنند.

ش. کریمی مرد ۵۳ ساله قزوینی است که درباره وضعیت گوشت قرمز در بازار قزوین می‌گوید: گوشت در بازار موجود است و برای تهیه آن مشکلی وجود ندارد؛ اما قیمت آن بالا رفته است.

وی اضافه می‌کند: در وضعیت اقتصادی فعلی باید قیمت‌ها طوری باشد که همه مردم بتوانند نیازهای اولیه زندگی خود را که خوراک هم یکی از آنهاست تأمین کنند.

م. عظیمی هم بانویی ۴۵ ساله اهل قزوین است که بیان می‌کند: با توجه به بهداشتی بودن گوشت‌های منجمد و قیمت مناسب‌تر آن به طور معمول از این نوع گوشت خریداری می‌کنم.

وی ادامه می‌دهد: برخی گوشت‌های قرمز موجود در بازار که قیمت کمتری دارند و مردم راحت‌تر می‌توانند آن را بخرند، از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

این بانوی قزوینی تصریح می‌کند: بسیاری از مردم قزوین قشر ضعیف و متوسط به ویژه کارگران هستند؛ بنابر این باید مسئولان در عرضه گوشت با قیمت مناسب و قابل تهیه برای همه قشرها مصمم باشند.

قیمت دام بیشتر و دلالان کمتر اثرگذارند

رئیس اتحادیه قصابان استان قزوین با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز بیان می‌کند: در ۵۰ روز گذشته قیمت گوشت گوساله به طور قابل توجهی افزایش یافته؛ اما این گرانی تنها محدود به قزوین نبوده و بخش‌های شمالی کشور و استان‌هایی نظیر کردستان را هم در بر گرفته است.

حمیدرضا دایی دایی تأثیر وضعیت دام بر افزایش قیمت گوشت قرمز را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌افزاید: قیمت گوشت وقتی تعیین می‌شود که قیمت دام کاهش یا افزایش یابد و در شرایطی که قیمت دام بالا باشد نمی‌توان انتظار داشت قیمت گوشت رشد نکند.

وی درباره تأثیر دلالان بر افزایش قیمت گوشت قرمز خاطرنشان می‌کند: وجود دلالی انکارناپذیر است اما در حدی نبوده است که تأثیری داشته باشد.

رئیس اتحادیه قصابان استان قزوین تصریح می‌کند: با وجود اینکه برخی معتقدند در صورت خریداری شخصی دام، ذبح آن و جداسازی امحا و احشای دام قیمت تمام شده آن از قیمت گوشت قرمز موجود در بازار کمتر است، باید گفت که عوامل جانبی نظیر هزینه حمل لاشه، پرداخت عوارض و نظایر آن در تعیین قیمت گوشت قرمز مؤثر است.

عرضه ۳۰۰ تن گوشت قرمز در بازار قزوین

مدیرکل پشتیبانی امور دام قزوین می‌گوید: شرکت پشتیبانی دام استان در حال حاضر ۱۰ هزار رأس گوسفند که وزن زنده هر رأس آن ۲۸ تا ۳۰ کیلوست، خریداری کرده که بناست به قرنطینه انتقال یابد و اوایل بهمن‌ماه به هر میزان که نیاز بود، با قیمت مناسب وارد بازار شود.

یوسف جلوخانی یادآور می‌شود: از مزیت نسبی استان در زمینه گاو شیری و گوساله پرواری نباید غافل شد.

جلوخانی می‌افزاید: در حال حاضر ۳۰۰ واحد گوساله پرواری بیش از ۲۰۰ واحد گاو شیری اصیل در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه این اداره‌کل به عنوان نماینده دولت حساسیت بالایی در تأمین و عرضه گوشت باکیفیت دارد، اضافه می‌کند: گوشت گرم طبق ضوابط سازمان دامپزشکی به مدت ۷۲ ساعت مهلت مصرف دارد و گوشت‌های وارداتی از کشورهایی نظیر گرجستان از روز دوم توزیع می‌شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام قزوین ادامه می‌دهد: به تازگی برای تأمین نیاز مردم استان به گوست قرمز، گوشت‌هایی از تهران به قزوین آورده و عرضه شد که پس از آن مقرر شد در صورت استقبال مردم، این روال ادامه یابد و در غیر این صورت، به میزان زیاد آورده نشود.

جلوخانی تصریح می‌کند: این اداره‌کل آمادگی دارد هر روز که نیاز به گوشت قرمز بود، تا فردای آن روز گوشت گرم به میزان نیاز برای کاهش قیمت آن وارد بازار کند.

وی خاطرنشان می‌کند: ضعیف خواندن کیفیت گوشت‌های موجود در بازار بی‌انصافی است؛ زیرا از عرضه گوشت‌های بی‌کیفیت جلوگیری می‌شود و پیش از این حتی در مواردی پس از واردات گوشت از یک کشور، به دلیل کیفیت پایین و روغنی بودن آن، از عرضه گوشت‌های خریداری شده خودداری به عمل آمده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام قزوین خاطرنشان می‌کند: گاهی گوسفند فاقد دنبه است؛ اما به جای آن، چربی را با گوشت مخلوط می‌کنند و این سبب پایین آمدن کیفیت گوشت می‌شود و از همین رو از توزیع آن جلوگیری به عمل می‌آید.

جلوخانی تنظیم بازار دام و طیور و نهاده‌های مربوط به آن را از جمله وظایف تعیین شده برای حوزه مدیریتی خود عنوان و بیان می‌کند: اداره‌کل پشتیبانی امور دام همچنین پشتیبانی برای تداوم روند تولید دام، طیور و نهاده‌ها را به عهده دارد.

وی اضافه می‌کند: چنانچه در هر برهه‌ای از زمان، قیمت گوشت دام و طیور به نحوی تغییر کند که منجر به خسارت و آسیب به تولیدکننده، عرضه‌کننده و خریدار شود، این اداره‌کل با توزیع متناسب و متوازن گوشت و نهاده‌های آن وارد عمل می‌شود و تنظیم بازار را انجام می‌دهد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام قزوین یادآور می‌شود: این نهاد به هیچ عنوان رقیب بخش خصوصی نیست؛ بلکه صرفا به منظور تنظیم بازار و تأمین رفاه و امنیت غذایی مردم در زمینه گوشت سفید و قرمز فعالیت می‌کند.

بر پایه این گزارش، مسئولان و کارشناسان هم معتقدند که با وجود تمام دلایل اثرگذار بر قیمت گوشت قرمز، قیمت این محصول نباید در حد فعلی افزایش یافته باشد.

به دلیل اهمیت فوق‌العاده مصرف گوشت لازم است بازار به نحوی تنظیم و مدیریت شود که مردم قدرت خرید آن را داشته باشند.

اکنون سرانه مصرف گوشت قرمز در استان قزوین حدود ۱۱ و نیم کیلوگرم در سال است و باید برای افزایش قدرت خرید مردم و مصرف این محصول به دلیل نیاز بدن به گوشت قرمز و تأثیر آن بر سلامت تلاش شود.

بی‌شک اگر گوشت‌های عرضه شده کیفیت لازم را نداشته باشد، اثر خوبی به ویژه بر سلامت مردم ندارد.