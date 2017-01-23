هیچ موضوعی در سوریه بدون هماهنگی ایران پیش نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه در خصوص اجلاس آستانه اظهار داشت: ویژگی اجلاس آستانه این است که سه بازیگر عمده و سه کشور منطقه مبتکر آن هستند که شاید بتوانند با واقع بینی و دقت عمل بیشتری کمک کنند تا این مذاکرات تسهیل شود.

وی افزود: این اجلاس نتیجه تلاش های سه جانبه ایران ترکیه و روسیه است و هدف اصلی آن نشست معارضین و دولت سوریه است.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: این سه کشور بر مذاکرات نظارت دارند و سعی می کنند تسهیل و مدیریت مذاکرات را داشته باشند.

قاسمی با بیان اینکه بحث آتش بس مهمترین محور این مذاکرات است، گفت: بعید است موارد دیگری در این نشست مطرح شود؛ چرا که فرصت کوتاهی داریم، ولی اگر این نشست بتواند در تثبیت آتش بس گام هایی بردارد خوب است و باید دید بر اساس نتیجه ای که حاصل می شود چه کارهایی می توان برای موضوع سوریه در آینده انجام داد.

وی در پاسخ به این سوال که سفر وزیر امور خارجه کویت به ایران چه زمانی صورت خواهد گرفت، گفت: مدت هاست که این بحث وجود دارد که هیاتی از کشور کویت به ایران سفر کنند. چند مرتبه هم در رسانه های آن کشور این موضوع خبری شده است و یک بار هم تاریخ تعیین شد، اما بنا به دلایلی دولت کویت تاریخ این سفر را تغییر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: نهایتا در خصوص تاریخ این سفر به تفاهمی رسیدیم و می توانم این را بگویم که تا دو، سه روز آینده تاریخ دقیق این سفر را اعلام می کنیم. به زودی وزیر خارجه و معاون نخست وزیر کویت را در ایران خواهیم داشت و با آنها در خصوص مسائل مختلف، مذاکراتی را انجام می دهیم.

وی در خصوص برخی اظهارات و مواضع مقامات بحرینی و اقدامات اخیر آنها اظهار داشت: دولت بحرین دچار بحران داخلی است و برای آنکه پوششی برای مشکلات داخلی خود فراهم کند به دنبال جایگزین کردن تصنعی و دشمن فرضی می گردد که افکار عمومی را از سمت مسائل داخلی به آن طرف هدایت کند که این موضوع جدیدی نیست.

قاسمی در پاسخ به این سوال که موضع ما در قبال اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اسلام هراسی چیست، ادامه داد: ترامپ برعکس روسای جمهور پیشین آمریکا که در دوران انتخابات و پس از آن مواضع شان روشن و مشخص بود، مواضع و رویکرد معینی ندارد. هنوز هم نمی توان ارزیابی دقیقی از ایشان داشت. نمی توان گفت صحبت های ترامپ را باید در چه چارچوبی تحلیل و تفسیر کرد، به طور کلی مواضع ایشان در خصوص اسلام، اروپا، آمریکا و دیگر مسائل جهانی روشن، دقیق و اطمینان بخش نیست و باید منتظر ماند و دید چارچوب های نگاه وی در آینده چه خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال برخی اتهام زنی ها از جانب برخی دولت های منطقه ای و به طور خاص سعودی ها در خصوص انتخاب سفیر جدید ایران در عراق (ایرج مسجدی) چیست، تصریح کرد: اتهامات برخی مقامات منطقه ای علیه ایران اتفاق جدیدی نیست و انگیزه ها و رفتارهای آنها کاملا مشخص است. البته هنوز ما نمی توانیم این اسمی را که به عنوان سفیر ایران در عراق مطرح شده است، تایید کنیم.

وی ادامه داد: تصور می کنم که هنوز این مساله و مطرح کردن نام سفیر ایران در بغداد گمانه زنی رسانه ای باشد و در زمان مناسب آن ما اطلاع رسانی به موقع و درستی را در خصوص سفیر جدیدمان در کشور عراق خواهیم داشت.

قاسمی در خصوص اظهارات برخی مقامات رژیم صهیونیستی درباره ایران و اظهار تاسف و نگرانی در مورد حادثه پلاسکو بیان کرد: اظهارات مقامات رژیمی که دست شان به خون کودکان و مردمان بی گناه و بی پناه فلسطینی آلوده است ارزش پاسخگویی ندارد و تصور می کنم که اگر آنها به فکر مردم ایران و نگران حادثه پلاسکو است بهتر است کمی از شدت آدم کشی ها در فلسطین و میزان جنایات خود علیه مردان و زنان و کودکان آن کشور بکاهند.

حضور ترکیه در نشست آستانه مهم است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که حضور ترکیه در نشست آستانه تاثیر مثبتی دارد یا نه، اظهار کرد: حضور کشور ترکیه به عنوان یکی از سه کشوری که محور بحث نشست آستانه هستند مهم است و این با توجه به نقش و جایگاه آن کشور در مساله سوریه و همسایگی با آن می تواند مفید و سازنده باشد.

وی گفت: امیدواریم در نشست آستانه و پس از آن شاهد جلو رفتن این روند باشیم و امیدواریم که بازیگران خارجی دخالتی در امور داخلی و آینده سوریه نداشته باشند و اجازه بدهند که مردم آن کشور خودشان برای آینده تصمیم گیری کنند و ما نهایتا باید در راستای این موضوع کمک کننده و تسهیل کننده امر باشیم.

امیدواریم تلاش جهانی برای رسیدگی به مسلمانان میانمار صورت بگیرد

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا در اجلاس اخیر سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص وضعیت مسلمانان میانمار تصمیمی اتخاذ شد یا خیر، تصریح کرد: ما خارج از بحث کنفرانس اسلامی حساسیت خودمان را روی این موضوع داریم و آقای ظریف هم چند وقت پیش برای دبیرکل جدید سازمان ملل نامه ای را در خصوص این موضوع ارسال کردند و همچنین به تازگی ایشان در اجلاس فوق العاده وزرای خارجه OIC در مالزی هم شرکت کردند که از معدود جلساتی بود که به این موضوع مشخص پرداخته شد و در خصوص آن بیانیه صادر شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: همچنین کمیته اجرایی برای بحث مسلمانان میانمار تشکیل شد که ایران هم عضو آن هست و از طرفی سازمان ملل حساسیت لازم را نسبت به این موضوع دارد و نهایتا امیدواریم تلاش های جهانی در این موضوع صورت بگیرد.

سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود وزیر خارجه فرانسه سفری را به تهران خواهد داشت، آیا این خبر را تایید می کنید یا خیر و در صورت تایید چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد، گفت: به زودی سفر وزیر خارجه فرانسه را به تهران خواهیم داشت و ایشان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هم هستند و این کمیسیون در زمان سفر آن هیات به تهران تشکیل جلسه می دهد و تا جایی که مطلع هستیم یک هیات اقتصادی هم همراه نخست وزیر فرانسه به تهران خواهد آمد.

قاسمی گفت: روابط ما با فرانسه بسیار کهن و ریشه دار است و روند فعلی روابط ما با آن کشور خوب است و امیدواریم بتوانیم پس از رایزنی های لازم در حوزه های مختلف به تفاهمات خوبی برسیم و به برخی نگاه های مشترک دست پیدا کنیم و از دیدگاه های جدید دو کشور مطلع شویم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص روند برقراری روابط مجدد میان ایران و کانادا ابراز داشت: این روابط برای رسیدن به یک نقطه مشخص نیاز به برداشتن گام هایی دارد، این رابطه را دولت کانادا یک طرفه و بی دلیل قطع کرد؛ قطع ارتباط در روابط بین الملل و مسائل دیپلماتیک کار آسانی است اما برقراری مجدد آن نیازمند به زمان و طی شدن مراحل مختلفی است.

وی با اشاره به اینکه هنوز روند برقراری ارتباط مجدد با کانادا آنگونه که باید باشد طی نشده است، تصریح کرد: امیدواریم دولت کانادا در خصوص حل مشکلات و برداشتن موانع موجود تلاش کند تا حداقل در گام نخست بتوانیم دفاتر حافظ منافع دو کشور را داشته باشیم تا مردمان دو کشور بتوانند از خدمات کنسولی برخوردار باشند و پس از آن بتوانیم به مراحل بعدی و احتمالا ارتقای سطح روابط برسیم.

تقش ایران در مسئله سوریه بی بدیل است

قاسمی در پاسخ به این سوال که نظر شما در خصوص برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه در نشست آستانه نقش ایران نسبت به روسیه و ترکیه کمتر بوده، چیست؟ گفت: این قبیل تحلیل ها را قبول ندارم چرا که نقش ایران در مساله سوریه بی بدیل بوده و امروز هیچ کسی نمی تواند موضوعی را در آن کشور بدون هماهنگی با تهران پیش ببرد و اینکه ما در نشست آستانه با ترکیه در یک طرف میز قرار داریم به این دلیل است که در برخی نقاط از نگاه مشترکی برخورداریم ولی معنای آن نگاه مشترک صددرصدی نسبت به موضوعات مختلف در سوریه نبوده و نخواهد بود ولی می توانیم در حوزه های مشترک با یکدیگر رایزنی و تقسیم کار داشته باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه چنین موضوعی که ایران نقشی در بحث نشست آستانه و مساله سوریه نداشته، بی پایه و اساس است، گفت: دقیقا عکس این موضوع در حال رخ دادن است چرا که ایران از ابتدا مواضع و سیاست های ثابت و تغییر ناپذیری در مساله سوریه داشته و دیگران هم آنقدر فهم و درک دارند که ببینند کشوری که از ابتدا مسیری مشخص را دنبال کرده از آگاهی و تاثیرگذاری بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: من جایگاه ایران را در مساله سوریه بالا و توانمندی خودمان را در این خصوص بیش از گذشته می دانم لذا جای هیچ نگرانی نیست و ایران با دقت روند تحولات سوریه، منطقه و عرصه بین المللی را رصد کرده و می کند.

قاسمی افزود: بحث سوریه بسیار پیچیده است، مساله گروه های تروریستی را در آن کشور داریم که پیچیدگی های خودش را دارد و با در نظر گرفتن عوامل مختلفی از این دست نباید گمان کنیم که می توانیم با یک اقدام به راه حل های قطعی دست یابیم که این خیلی مثبت اندیشی و یا شاید ساده اندیشی است.

حضور آمریکا در مذاکرات آستانه نمی تواند موثر باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا دعوت آمریکا به نشست آستانه از طرف روسیه به معنای خالی کردن پشت ایران در مساله سوریه است یا نه، گفت: خیر چنین تحلیلی نمی توان داد و تا آنجا که من می دانم مباحثی مبنی بر حضور سایر کشورها در نشست آستانه مطرح بوده که یکی از آنها هم آمریکا بوده است و نهایتا وضعیت به شکل دیگری تغییر پیدا کرد و آنچه که شد دعوت از آمریکایی ها از سوی قزاقستان به عنوان میزبان این نشست بود و آمریکا در سطح سفیر خودش در قزاقستان در نشست آغازین شرکت می کند.

وی با بیان اینکه تفاهمی میان سه کشور ایران، ترکیه و روسیه مبنی بر نقش آفرینی کشور دیگری در نشست آستانه نبوده، گفت: ما از ابتدا مخالف حضور آمریکا در نشست بودیم چرا که معتقدیم حضور آنها نمی تواند صادقانه و موثر باشد و دلیل ما هم کارنامه آنها در سوریه مبنی بر حمایت از گروه های تروریستی و تلاش برای ثابت کردن حکومت اسد است.

قاسمی در خصوص اینکه برخی بازیگرهای تاثیرگذار در صحنه سوریه ماندن اسد در قدرت را پذیرفته اند، بیان کرد: شرایط سوریه طی سال های گذشته فراز و نشیب هایی را داشته است. در ابتدا عده ای خواستند ظرف یکی، دو ماه حاکمیت ملی سوریه را خدشه دار کنند و وضعیت جدیدی را حاکم کنند که شاید ریشه این تفکر آنها عدم شناخت درست و عدم واقع گرایی آنها از شرایط منطقه و سوریه بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این داستان سال ها به طول کشید و دولت اسد توانست در عرصه میدانی قدرتمندتر از گذشته حاضر شود و عده ای در جهان به این امر واقف شدند که در عرصه عملیاتی قادر به سرنگونی اسد نیستند و از طرفی هم در بعد سیاسی جایگزینی برای وی متصور نبودند.

وی گفت: سوریه با توجه به حضور تفکرات مختلف در آن ویژگی های خاصی را دارد و هنوز هم کسانی هستند که شعارهایی مبنی بر کنار گذاشته شدن اسد را می دهند اما شاید اینها به دلیل حفظ آبروی خودشان باشد وگرنه در جلسات خصوصی و پشت درب های بسته شرایط دیگری را متصور هستند.

قاسمی با اشاره به اینکه ایران، سوریه متحد و مستقل که بتواند حاکمیت ملی خودش را داشته باشد می خواهد، تصریح کرد: تعیین سرنوشت این کشور به عهده مردم آن است و هیچ کس نباید به خودش اجازه دخالت در این موضوع را بدهد.

سفرای ایران در سوریه و عمان معرفی شدند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که روند معرفی سفیر برای دو کشور سوریه و عمان در چه مرحله ای است، بیان کرد: این دو کشور برای ما اهمیت بالایی دارد و روابط دیرینه ای با آنها داریم و این را می توانم بگویم که دو سفیری که برای آن کشورها مدنظر داریم معرفی شدند و این موضوع در حال طی شدن روند اداری اش است.

هیچ مذاکره ای با دولت ترامپ نداشته ایم

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود ایران روابط پنهانی با دولت جدید آمریکا دارد، این مساله را تایید می کنید یا خیر، اظهار کرد: ما غیر از مساله هسته ای و آن هم در زمان مذاکرات و در قالب ۱+۵ هیچ صحبت و یا ارتباطی با آمریکا نداشته، نداریم و دور نمایی را هم برای این مساله نمی بینم لذا این مساله را تکذیب می کنم و ما هیچ ارتباطی با دولت جدید آمریکا چه در زمان انتخابات و چه الان که رئیس جمهور آن کشور به کاخ سفید رفته است، نداریم.

قاسمی در خصوص برخی اظهارات و اتهامات ترامپ علیه ایران ادامه داد: این قبیل اظهارات و اتهامات موضوع جدیدی نیست و ما به آنها عادت داریم، آمریکا تلاش می کند که قدرت خودش را به دیگران دیکته کند ولی ایران در مقابل آنها ایستادگی کرده و آنها چاره ای جز مطرح کردن برخی اتهامات بی پایه و اساس علیه ایران ندارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نفوذ ایران در منطقه یک نفوذ ساختگی و تصنعی نیست، تصریح کرد: ایران یک کشور کهن در منطقه است و اشتراکات زیاد زبانی، تاریخی و فرهنگی را با کشورهای همسایه دارد و کسی نمی تواند این نفوذ ما را کتمان و یا از آن جلوگیری کند.

وی افزود: با رصد کردن رسانه های اروپایی می توانیم متوجه شویم که حتی متحدان اروپایی آمریکا هم نمی دانند که با چه نوع آمریکایی مواجه هستند و چگونه باید با آن برخورد کنند لذا ما باید همچنان صبوری خود را داشته باشیم و ببینیم چه سیاست هایی را در عمل اجرا خواهند کرد و اقدامات عملی آنها برای ما ملاک است.

حزب الله نیازی به سلاح های ما ندارد

قاسمی بیان کرد: حزب الله نیازی به سلاح های ما ندارد و یک تشکل سیاسی مشروع در لبنان است و به عنوان یک نیروی مقاومت در لبنان و منطقه به حساب می آید و از خودکفایی های لازم هم برخوردار است لذا طرح برخی مسائل علیه آن فرافکنی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا وزیر امور خارجه کویت در سفر به تهران حامل پیامی از جانب طرف سوم خواهد بود یا خیر، اظهار کرد: اینکه چه مباحثی میان دو طرف مطرح می شود باید صبر کرد تا ایشان تشریف بیاورند، مهمترین بحث ما مسائل دوجانبه ای و منطقه ای است ولی اینکه آیا پیام خاصی را به همراه دارند یا نه من در جایگاه اطلاع رسانی و قضاوت نیستم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا روابط میان تهران و ریاض بهبودی خواهد داشت؟ گفت: ما علاقه مند به روابط متعارف و متناسب با همسایه های خود هستیم و در چارچوب حفظ منافع خودمان تلاش می کنیم. اما اتفاقاتی که در سال های اخیر رخ داد از جانب دولت عربستان بود که بنا به دلایلی سیاست غیردوستانه ای را با مواجهه با ما پیش گرفت و رابطه را بد کرد.

قاسمی ادامه داد: ما بنا نداریم با همسایگان خود تا ابد مشکل داشته باشیم، اگر عربستان بتواند در رفتارهای خودش در قبال ایران تغییری بدهد ما هم می توانیم رویکردمان را نسبت به آنها تغییر دهیم ولی در حال حاضر چشم انداز مثبتی از جانب سعودی ها مشاهده نمی کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در تماس هایی که با برخی از کشورها داریم آنها همواره رابطه ایران و عربستان برایشان جذاب و مهم است ولی نمی دانم که می توان اسم این کار را میانجی گری گذاشت یا خیر ولی برخی دولت ها تلاش دارند که بتوانند در بهبود رابطه میان ایران و عربستان کمکی کنند اما این به معنای آن مفهوم میانجی گری به حساب نمی آید.