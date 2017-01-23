کاهش قیمت انواع ماهی در بازار

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد و اظهارداشت: قیمت اکثر ماهی‌ها در بازار نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم ماهی شیرجنوب ۲۴ هزارتومان، کپور ۱۲ هزارتومان و قزل آلا ۱۴ هزارتومان است، اضافه کرد: همچنین نرخ هرکیلوگرم تیلاپیا ۲۰ هزارتومان، سفید پرورشی(آمور جنوب) ۱۴ هزارتومان، آزاد دزفولی ۸ هزارتومان، هامور جنوب ۲۰ هزارتومان، حلوا سیاه ۲۵ هزارتومان، قزل سالمون ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، سالمون نروژ ۴۰ هزارتومان، سنگ سر طلایی ۱۹ هزارتومان، سارم و گیش ۹ هزارتومان، سنگ سر شهری ۱۷ هزارتومان و سرخو ۱۹ هزارتومان است.