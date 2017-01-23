به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر پیرو اعلام قبلی درباره پیشفروش بلیتهای اینترنتی سینماهای مردمی تأکید کرد: فردا ۵ بهمن ماه پردیس سینمایی ملت پذیرای آن دسته از مخاطبان جشنواره خواهد بود که در سایت پیشفروش اینترنتی بلیتهای جشنواره ثبت نام کردهاند و زمان حضور در پردیس ملت از طریق پیامک به آنها اطلاعرسانی شده است.
این دسته از مخاطبان سینما میتوانند فردا سهشنبه پنجم بهمن ماه، با به همراه داشتن کارت ملی و در ساعت قید شده در پیامک ارسالی به آنها، به پردیس ملت مراجعه کنند. همچنین ستاد برگزاری جشنواره از سایر علاقهمندان به فیلمهای جشنواره فیلم فجر که موفق به ثبتنام نشدهاند و پیامکی هم دریافت نکردهاند، میخواهد تا از حضور در پردیس ملت خودداری کنند.
طی ۲ روز پیش فروش بلیتهای جشنواره در سامانه سینوگرام بیش از ۱۵ هزار نفر موفق به ثبت نام شدند و با تمهیدات درنظر گرفته شده بر اساس اولویت زمان ثبت نام، به صورت گروهی از طریـق پیامک به این افراد اطلاعرسانی خواهد شد تا از فردا سهشنبه ۵ بهمن تا پنجشنبه ۷ بهمن ماه باحضور در پردیس سینمایی ملت بلیتهای مورد نظر خود را تهیه کنند.
با توجه به شرایط پیش آمده و با تاکید دبیر جشنواره فیلم فجر، قرار است امسال ظرفیت فروش بلیتهای سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در سینماهای مردمی افزایش یابد و بخش عمدهای از ظرفیت فروش بلیت سالنهای جشنواره، در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری بهمنماه سال جاری برگزار میشود.
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