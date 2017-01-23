به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، اسماعیل جانعلیپور عضو شورای برنامهریزی جشنوارههای انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب گفت: با توجه به وجود ۲۰۰۰ کتابخانه نهادی و ۱۷۰۰ باب کتابخانه مشارکتی، فضای تبلیغی بسیار خوبی در اختیار نهاد کتابخانههای عمومی است. حضور مجموعۀ نهاد، برای تبلیغ و ترویج جشنوارههای ترویج کتابخوانی و جا افتادن آن در سطح کشور است. ظرفیت همکاران ما در خدمت نقشآفرینی در طراحی ایدهها در سطح کشور است، در کنار دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی و دیگر اعضای شورای برنامهریزی، به فعالیت مشغول هستیم.
وی درباره نقش این نهاد در جشنواره روستاها وعشایر دوستدار کتاب گفت: ۷۰۰ روستای شاخص در کشور کتابخانۀ روستایی دارند که در اختیار نهاد است. این تعداد کتابخانه به تقویت طرحهای روستایی در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب کمک خواهد کرد.
جانعلی پور در ادامه گفت: قریب ۲ میلیون نفر عضو در کتابخانههای عمومی رفت و آمد میکنند که بخش بزرگی از آنها جوانان و صاحبان فکر و ایده هستند و سروکار جدی با کتاب دارند. بنابراین ظرفیت بزرگ نهاد در دو دوره گذشته جشنوارههای انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب، در خدمت برگزاری این جشنوارهها بوده است.
مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور درباره نقش این نهاد در دورههای پیشین این جشنوارههای ترویجی گفت: از اولین دوره این جشنواره تا امروز، که در آستانه سومین دوره آن هستیم، نهاد از جمله سازمانهای همکار جدی این برنامه بوده است. نهاد بهطور جدی به ده روستای برگزیده این جشنواره پرداخته و بهصورت جداگانه از اعتبارات خود برای یک روستای برگزیده تسهیلاتی در نظر گرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که دو دوره پیشین این جشنوارهها چه دستاوردهایی داشته است، گفت: پیش از اینکه زمینه اجرای طرحها را فراهم کنیم، بسترسازی برای بروز و رشد ایدهها، خودش اتفاق خوبی است. قطعاً باید زمانی را به انتظار بنشینیم که این ایدهها به ثمر بنشیند و در سراسر کشور، شاهد اتفاقهای خوب در زمینه کتابخوانی باشیم. جشنوارههایی نظیر این جشنوارهها، در سراسر کشور ایدهیابی میکنند و احصای این ایدهها را بر عهده دارند. خود این مسأله به ترویج فرهنگی کتابخوانی کمک میکند.
جانعلی پور در ادامه سخنانش گفت: الان چندصد ایده از روستاها و شهرها رسیده است. گام نخست تلنگر زدن به جامعه است. که ایدهها و راهکارهای ترویج از سطح روستاها و شهرها گردآوری شده است و خود این امر، حرکت بزرگی است. درنهایت این ایدهها در یک بانک اطلاعات قرار داده میشود که میتواند فرصت خیلی خوبی را در زمینه ترویج فراهم میکند. کما اینکه الان در آغازین سالهای اجرای این دو جشنواره، فرصتهای خیلی خوبی برای مروجان کتابخوانی فراهم شده و ایدههای مختلفی در اختیار آنها قرار داده شده که در سطوح مختلف ملی، استانی، شهرستانی و روستایی و عشایری اجرایی کنند. در خود روستاهایی هم که تا امروز این طرحها در آنها پدید آمده، اتفاقات خوبی افتاده است و شهرها و روستاهای برگزیده شاخصی وجود دارند برای اینکه کارهای ترویج کتابخوانی در آنها اجرا شود.
مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور درباره انتقاداتی که نسبت به فراموششدن اهداف این جشنوارهها، پس از پایان هر دوره جشنواره وجود دارد، گفت: در آغازین روزهای دومین دوره این دو جشنواره، اتفاقاً به همین آسیب توجه شد. در دوره اول چیزی قابل پیشبینی نیست. کما اینکه در آن دوره، فقط ایدهها میآمد. اما در دومین دوره جشنواره و در طول سال گذشته تا به امروز، به جد به این موضوع توجه شد. در دومین دوره داوری شهرها برای انتخاب پایتخت کتاب ایران، بهطور جدی به پیگیری شهرها در اجرای طرحها و ایدهها توجه شد. ایدهها و اتفاقات به دبیرخانه رسید و درنهایت به چند شهر نهایی رسیدیم. در آغاز روند داوری که منتج به انتخاب پایتخت کتاب ایران شد، جمعی از داوران بهصورت میدانی در شهرها حضور پیدا کردند و اتفاقات را دیدند.
وی در پایان گفت: نکته منتقدان، برای دوره نخست این جشنواره، نکته درستی است و انتقاد واردی است، اما انصافاً از دوره دوم، بهجد به این موضوع توجه شد که ایدههای عملی باشد و عملیاتی شده باشد. قطعاً در دوره سوم هم به این موضوع بسیار توجه جدیتری خواهد شد که ایدههای عملیاتیشده مورد داوری قرار بگیرد.
سومین دوره جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب، اسفند امسال در تهران برگزار میشود.
نظر شما