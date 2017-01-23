به گزارش خبرنگار مهر، سایت پیش فروش بلیت های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در تهران از همان دقایق اولیه آغاز به کار یعنی صبح جمعه اول بهمن ماه دچار اختلال شد و این اختلال تا آنجایی پیش رفت که محمد حیدری دبیر این رویداد فرهنگی ضمن عذرخواهی از مخاطبان اعلام کرد که افرادی که در این سایت ثبت نام کرده اند به ترتیب زمان ثبت نام می توانند با مراجعه به پردیس سینمایی ملت بلیت های مورد نظر خود را به صورت حضوری تهیه کنند.

اما موضوعی که در حال حاضر وجود دارد این است که این سایت که به دلیل مراجعه گسترده مردم نتوانست پاسخگوی نیاز تهرانی‌ها باشد حالا در پیش فروش بلیت های شهرستان ها نیز دچار مشکل شده است.

پیش از این قرار بود پیش فروش بلیت های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در شهرستان‌ها از ۸ صبح دوشنبه چهار بهمن ماه آغاز شود، اما حالا به دلیل مشکلات فنی، پیش فروش بلیت شهرستان‌ها از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ تا ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ انجام خواهد شد.

همچنین سوال این است که شرکت مربوطه که در انجام ماموریت خود در تهران ناموفق بوده است چرا همچنان مسئولیت پیش‌فروش بلیت شهرستان‌ها را در اختیار دارد.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.