۱۵۰ دانش آموز شفتی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شوند

سالار نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اداره آموزش و پرورش به یُمن این ایام مبارک برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی و ... متنوعی برای فرهنگیان، اولیاء و دانش آموزان مدارس شهرستان شفت برنامه ریزی کرده است.

وی با اشاره به شعار امسال ایام الله دهه فجر «گفتمان انقلاب اسلامی زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی»، گفت: برنامه های سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آموزش و پرورش شفت با نواخته شدن زنگ انقلاب همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره) به مهین در دبیرستان فجر شفت آغاز می شود.

رئیس آموزش و پرورش شفت با بیان اینکه در طول این ایام گفتمان و همایش های بصیرت افزایی در سطح مدارس برگزار می شود، افزود: همایش اولیاء با موضوع آثار مخرب شبکه های اجتماعی، نشست سیاسی و اجتماعی و گفتمان نماز، همایش نهضت روشنگری و گفتمان انقلاب بخشی از این برنامه ها است.

وی برگزاری نقاشی همگانی بر روی پارچه ۳۸ متری به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مدرسه ابتدایی شهید نوری نیاکان احمدسرگوراب را از شاخص ترین برنامه های این دهه عنوان و خاطرنشان کرد: همه دانش آموزان این مدرسه می توانند در این مسابقه نقاشی شرکت کنند.

نجفی در ادامه یادآورشد: به مناسبت دهه فجر ۱۵۰ دانش آموز پسر مدارس شفت نیز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب کاروان های راهیان نور اعزام می شوند.

به گفته این مسئول حضور مسئولان، فرهنگیان و دانش آموزان در نماز جمعه، اهدای هدایایی به قید قرعه به دانش آموزان دختر با نام (زینب) به مناسبت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س)، دیدار با خانواده های شهدای دانش آموز شهرستان، قرائت زیارت عاشورا و گلباران مزار شهدای گمنام توسط دانش آموزان هنرستان شهدای گمنام شفت از دیگر برنامه های این دهه است.