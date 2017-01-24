بهره برداری ۱۲ طرح عمرانی در بخش مرکزی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عبدلی پیش ازظهر سه شنبه در نشست ستاد فرعی دهه فجر بخش مرکزی همدان گفت: جشن انقلاب و بهره برداری از پروژه های روستایی بخش مرکزی همدان در روز ۱۲ بهمن ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در روستای «آبشینه» همدان انجام خواهد شد.

بخشدار مرکزی همدان افزود: اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی همدان و دهیاران همراه با اهالی روستای بخش مرکزی طی برنامه ای هماهنگ در اولین روز از دهه فجر بر سر مزار شهیدان حاضر و با شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

وی گفت: جشن های مردمی انقلاب در تمام روستاهای بخش مرکزی با حضور مسئولین استانی و شهرستان در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.

عبدلی با بیان اینکه امسال پروژه کلنگ زنی در سطح روستاهای بخش مرکزی همدان وجود ندارد، افزود: طی ایام دهه فجر ۱۲ پروژه عمرانی، خدماتی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: پروژه های روستایی بخش مرکزی همدان با بیش از ۳۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار اجرا شده است.

وی اظهار داشت: پروژه هایی از قبیل اجرای گلخانه، آبیاری مکانیزه زمین های زراعی، بهسازی روستا، سالن ورزشی و تولیدی پوشاک از جمله طرح های مشمول افتتاح در ایام دهه فجر است.