شگفتی ۹۵ درصد گردشگران خارجی از امنیت ایران و اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: صنعت گردشگری ساختاری است که از مجموعه اجزا و عوامل سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده و یکی از مهمترین آنها امنیت است.

وی افزود: امروزه در کشورهای مختلف تلاش های زیادی در جهت افزایش امنیت و جذب گردشگر شکل می گیرد، چرا که بدون امنیت و یا تلاش برای افزایش آن امکان پذیرش گردشگر بسیار محدود خواهد بود و ناامنی و یا کاهش احساس آن موجب می شود که صد ها هزار گردشگر مسافرت خود را به کشور ها و یا بخشهایی از آن کشور لغو کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه فرایندسازی لازم برای رضایت گردشگران ضروری به نظر می رسد اظهار داشت: در این میان نقش نیروهای انتظامی ، امنیتی و پلیس به دلیل برخورد نزدیک تر با گردشگران و ارائه خدمات به آنها در حفظ و تامین امنیت ، بیشتر از ارگان های دیگر است که از این طریق می توان رضایت گردشگران را افزایش و گامی مهم در توسعه گردشگری ایران برداشت.

سردار آقاخانی عنوان داشت: در این زمینه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گام مهمی در این زمینه برداشه و برای نخستین بار در سطح کشور اولین واحد پلیس گردشگری را در سال ۹۰ راه اندازی و از آن تاریخ به بعد تمام کارکنان کادر و وظیفه ای که مسلط به چندین زبان خارجی از جمله انگلیسی ،ایتالیایی وآلمانی بودند به خدمت در این پلیس گمارده شدند.

وی افزود: این افراد در مکان های تاریخی اصفهان به گشت زنی پرداخته و ضمن آشنا کردن گردشگران خارجی با وظایف و عملکرد نیروی انتظامی ، مشکلات آنان را بررسی و در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام می کنند.

فرمانده انتظامی استان ، ارائه نقشه راهنمای نقاط گردشگری و بروشور های آموزشی و هشداری به گردشگران با زبان های فارسی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی، بررسی شکایت،شناسایی و ارائه هشدارهای لازم جهت اسکان مسافران و گردشگران، راهنمای و معرفی و آشنا کردن گردشگران با وظایف و عملکرد قسمت های مختلف پلیس را از جمله خدمات ارائه شده از سوی این واحد به گردشگران داخلی وخارجی عنوان کرد.

این مقام انتظامی به نظرسنجی صورت گرفته از گردشگران خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: ۹۹ درصد گردشگران خارجی که در ۱۰ ماهه امسال در نظر سنجی های روزانه این پلیس شرکت کردند ، راه اندازی پلیس گردشگری را در استان اصفهان بسیار مفید و پراهمیت عنوان کرده و از عملکرد پلیس استان در ارائه خدمات ویژه به آنان اعلام رضایت کردند.

وی تصریح کرد: همچنین ۹۵ درصد از گردشگران خارجی که در این نظر سنجی شرکت کرده بودند کشور ایران را یکی از امن ترین کشورها در منطقه خاورمیانه عنوان کرده و حضور پرشور مردم در میدان امام (ره) و کنار پل های تاریخی اصفهان تا ساعات پایانی شب را بسیار تعجب برانگیز دانسته و ابراز شگفتی کرده بودند.

فرمانده انتظامی استان گفت: آمارهای پلیس گردشگری نشان می دهد که امسال جمع بیشتری از گردشگران در مقایسه با سال گذشته وارد شهر اصفهان شده اند .

وی بیان داشت: از بین گردشگران خارجی که به شهر اصفهان سفر کردند در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۸ درصد آنان در مورد ارائه آدرس اماکن تاریخی و گردشگری ، هتل ها ، رستورانها ، قوانین جاری و ... توسط پلیس های گردشگری مورد راهنمایی قرار گرفتند .

این مقام انتظامی تصریح کرد: آمارهای به دست آمده توسط کارشناسان پلیس گردشگری از بین گردشگران خارجی وارد شده به شهر اصفهان نشان می دهد ۷۱.۷ درصد گردشگران مرد و ۲۸.۲ درصد گردشگران خارجی را زنان به خود اختصاص دادند.

سردار آقاخانی ، در خصوص فراوانی گردشگران از لحاظ ملیت آنها نیز اظهار داشت: دربررسی های صورت گرفته توسط پلیس گردشگری شهر اصفهان که در ۹ ماهه امسال انجام یافته مشخص شد ، اروپایی ها با ۵۶.۸درصد و پس از آن ملیت های شرق آسیا با ۱۹.۳ درصد بیشترین و ملیت های مربوط به قاره آمریکا با ۷ درصد کمترین ورود گردشگر خارجی به شهر اصفهان را به خود اختصاص داده اند .

فرمانده انتظامی استان بیان داشت: براساس نظر سنجی های به عمل آمده از گردشگران خارجی ۴۰ درصد از آنان افراد تحصیل کرده مانند اساتید دانشگاه ، دانشجویان ، معلمان ، بازنشستگان فرهنگی و ... بودند که نشان دهنده ورود بیشترین گردشگران فرهنگی به کشور عزیزمان است و پس از آن مشاغل آزاد با میانگین ۱۸.۴۲ درصد بیشترین حجم گردشگران وارد شده به شهر اصفهان را تشکیل داده اند.

سردار آقاخانی خاطر نشان کرد: از دیدگاه یک گردشگر، نیروی انتظامی پشتیبان و حافظ جان و مال گردشگران و تامین کننده امنیت در مکان های مورد بازدید آنها است که باعث می شود آنها از این سفر گردشگری خود لذت کافی را ببرند و بدون هیچگونه آسیب و صدمه و با خاطره ای خوش ایران را ترک کنند.

افزایش ۴۰۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به اصفهان

این درحالی است که محسن یارمحمدیان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان نیز ۲۹ دی ماه در گفت و گو با خبرنگاران از افزایش ۴۰۰ درصدی ورود گردشگران خارجی طی سه ساله اخیر خبر داد و گفت: مسلم است که امنیت بالای کشورمان ایران و همچنین استان اصفهان یکی از مؤلفه های جذب گردشگران خارجی بوده است.

وی گفت: در سال ۹۲ شمار گردشگران خارجی که به اصفهان سفر کردند ۶۵ هزار نفر بود که این آمار در سال ۹۴ به ۲۴۸ هزار نفر رسید که رشد ۴۰۰ درصدی را نشان می دهد.