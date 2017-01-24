به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی سالهای گذشته وضعیت عناصر و مواد مقوی بخش کشاورزی چندان مطلوب نبود، اظهارداشت: ما همواره به تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و گروه واسط در این زمینه اعتراض می کردیم که در نهایت با مشارکت همگانی، این مشکل حل شده و ما شرایط خوبی در این زمینه داریم. البته نمی توان گفت که هم اکنون شرایط ایده آل و آرمانی است اما نسبت به گذشته شرایط بهتر است.

وی با اشاره به اینکه عناصر غذایی و مواد مغذی می تواند چالش های بخش کشاورزی را کمتر کند، افزود: یکی از چالش های ما در بخش کشاورزی، آب است که با استفاده از مواد غذایی مطلوب برای محصولات می توان این مسئله را تا حدودی برطرف کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به آزادسازی قیمت یک نوع کود در سال جاری ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که قیمت دو تا سه نوع کود دیگر را نیز آزادسازی کنیم و به تدریج فضا را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی آماده کنیم.

به گفته کشاورز: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این است که به تدریج فعالیت های عرضه مواد مغذی محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه خصوصی سازی به معنای رهاسازی نیست، گفت: باید مشکلات موجود در زمینه بسندگی کمی و اطمینان از کیفی بودن کالاها و خدماتمان را حل کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در اظهارنظری جداگانه درباره وضعیت آفت کش ها در کشور اظهارداشت: وضعیت ما در این زمینه چندان قابل قبول نیست و محصولاتمان تنوع لازم را ندارد که این مسئله همه ما را زیر سوال می برد و آسیب های جدی وارد می کند.

معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خطاب به تولیدکنندگان و واردکنندگان سموم، افزود: باید برای هر عامل خسارت زا ۳ تا ۵ آفت کش در نظر گرفته شود، ضمن اینکه باید کمک کنیم طی مدتی محدود، جایگزین های مناسبی برای آفت کش های پرخطر پیدا کنیم.

کشاورز با بیان اینکه درباره تولیدات گلخانه ای بسیار نگران هستیم، افزود: در این زمینه اگر هم تکنولوژی داریم، گلخانه دار از آن بی خبر است و این تکنولوژی ها در اختیار او قرار ندارد.

وی اضافه کرد: درباره بسیاری از بیماری هایی که تولیدات ما را در گلخانه ها تهدید می کند، سیکل و روش مناسب برای مبارزه نداریم.