واکنش معارضان به بیانیه پایانی نشست آستانه/ حمله به ایران!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، معارضان سوریه در ادامه کارشکنی های خود در روند مذاکرات صلح سوریه اقدام جدیدی در دستور کار خود قرار دادند.

در همین راستا، معارضان سوری اعلام کردند که ما از بیانیه پایانی نشست آستانه قزاقستان راضی نیستیم. معارضان برای این کارشکنی خود، ایران را بهانه کرده و اشاره به نقش نظامی ایران در سوریه را خواستار شده اند!

همچنین «محمد علوش» سخنگوی هیأت معارضان سوری در نشست آستانه قزاقستان نیز بیان داشت که ما از روسیه درخواست کردیم برای آزادی زندانیان زن در بند نظام سوریه، با دمشق گفتگو کند و روسیه نیز اعلام کرد که آنها آزاد خواهند شد.

وی در ادامه ضمن چشم پوشی از نقش این معارضان در عدم تحقق ثبات و صلح در سوریه مدعی شد: می دانیم که بدون تلاش های بین المللی پایبندی به آتش بس در سوریه امکان پذیر نیست.

سخنگوی هیأت معارضان عنوان کرد: از شورای امنیت درخواست می کنیم که راهکار سیاسی عادلانه ای برای کناره گیری بشار اسد انتخاب کند و افرادی که دستشان به خون مردم سوریه آلوده شده است را مجازات کند!

گفتنی است، ساعتی قبل مذاکرات آستانه با توافق درباره ساز و کار سه جانبه درباره اجرا و نظارت بر آتش بس در سوریه به پایان رسید. ضرورت تثبیت آتش بس در سوریه و توافق درباره ساز و کاری برای نظارت بر اجرای آن و نیز توجه به راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران این کشور از مفاد بیانیه پایانی نشست آستانه است.