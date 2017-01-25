مراسم دیپلمات بسیجی با اهدای جایزه شهید رکن آبادی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت دیپلمات بسیجی و اهداء جایزه شهید رکن آبادی به دیپلمات های بسیجی برگزیده با حضور شخصیت های کشوری و لشگری، خانواده های شهدا و فعالین عرصه بین الملل در باشگاه دیپلماتیک برگزار شد.

این مـراسم بـرای سومین سال است که برگـزار می شود و در آن از نخبگـان بسیجی در عـرصه دیپلماسی و بین الملل با اهدای جایزه شهید رکن آبادی به عنوان نماد ایثار و حماسه در عرصه دیپلماسی تا شهادت تقدیر می شود.

سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا، خانواده دیپلمات شهید منا غضنفر رکن آبادی، پدر شهید مدافع حرم مهدی صابری، خانوانده شهید مدافع حرم سردار حمید تقوی، محمدرضا باقری؛ معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری و محمدرضا رئوف شیبانی سفیر سابق ایران در سوریه از جمله مهمانان ویژه این مراسم بودند.

در این مراسم سردار فیروز آبادی ضمن ابراز خرسندی خود از حضور در میان جمع صمیمی بسیجیان و دیپلمات های بسیجی، به حادثه ساختمان پلاسکو اشاره کرد و برای شهدای آتش نشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت نمود.

وی به ذکر خاطره ای از شهید مدافع حرم سردار تقوی پرداخت که قرار بود به پاس زحمات چندین ساله ایشان در نیروی قدس از سوی امام خامنه ای به ایشان نشان درجه یک نصر و لوح تقدیر اهداء شود، اما تا زمان شهادت ایشان برای گرفتن مدال و هدایا نیامدند و گفته بودند کار من شایسته این همه لطف نیست.

مشاور عالی نظامی مقام معظم رهبری، ضمن برشمردن اهمیت کار دیپلمات ها در برهه حساس کنونی، به جمله مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: دیپلماتی بسیجی است که خود را مخاطب امام(ره) ببیند و در جهت رهنمودهای ایشان حرکت کند.

وی با تبیین آینده روشن انقلاب اسلامی، انقلابی گری و جهاد کبیر را مهمترین معیارهایی دانستند که باید از طرف دیپلمات ها مورد توجه قرار بگیرد.

در ادامه این مراسم، از خانواده های شهید صابری و شهید رکن آبادی تقدیر شد.

همچنین در این نکوداشت، از برگزیدگان در دو بخش کارشناسان و دیپلمات های بسیجی تقدیر و تجلیل شد و به دیپلمات های برگزیده تندیس شهید رکن آبادی اعطاء شد.

برگزیدگان بخش کارشناسان عبارتند از: نوری از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فراهانی از بسیج وزارت امور خارجه، آقاپور از سازمان حج و زیارت، حجت الاسلام بختیاری از مجمع جهانی اهل بیت و حمیدی از مجمع تقریب مذاهب.

برگزیدگان بخش دیپلمات های بسیجی عبارتند از:

محمدرضا شیبانی؛ سفیر سابق ایران در سوریه، محمدرضا پاکروان؛ رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در یونان به پاس زحمات در کنگره بین المللی شهدای جهان اسلام، عبدالله سهرابی؛ سفیر سابق ایران در قطر به پاس زحمات در بسیج جهانی مستضعفین، محمدرضا باقری؛ معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری به پاس روحیه انقلابی و بسیجی و تلاش های صادقانه در عرصه دیپلماسی، عباس حیدر؛ از مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ملکوتی فر از وزارت امور خارجه و منوچهر متکی به پاس زحمات در عرصه دیپلماسی.

همچنین در بخش دیپلماسی فرهنگی از تلاش های عباس خامه یار، معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تجلیل بعمل آمد.