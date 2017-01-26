صنعت گردشگری اشتغالزایی خوبی در استان ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مردم سرآسیاب یوسفی شهرستان بهمئی افزود: دولت تدبیر و امید آمادگی دارد با اهدای تسهیلات ارزان قیمت در روستاها در بخش گردشگری شغل برای جوانان ایجاد کند.

وی اظهار کرد: دستگاه های دولتی ظرفیت جذب همه جوانان جویای کار را ندارد و لازم است به توسعه اشتغالزایی در بخش های دیگر توجه شود.

وی با تقدیر از عملکرد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد در ایجاد زیرساخت های گردشگری و افتتاح کارگاه های صنایع دستی، گفت: مردم در ایجاد زیرساخت های گردشگری شهرستان بهمئی با مسئولان همکاری کنند.

خادمی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید تلاش می‌کند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه دهد و آبرسانی، گازرسانی، ایجاد زمینه‌های رفاه مردم در تمامی روستاها، شهرها و بخش های استان از برنامه های دولت است.

استاندار همچنین گفت: تلاش می کنیم نمایندگی برخی از ادارات را در سرآسیاب مستقر کنیم.

نماینده شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، لنده و چرام هم در این دیدار گفت: ایجاد هر زیرساخت گردشگری در شهرستان بهمئی نیازمند محورهای ارتباطی مناسب است.

عدل هاشمی پور با اشاره به برنامه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد تله کابین، پیست های دوچرخه سواری و قایق رانی در برم الوان گفت: هر کدام از این زیرساخت ها نیازمند زیرساخت های ارتباطی است.

هاشمی پور بیان کرد: برای ورودی شهر لیکک چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از اعتبارات ملی جذب کرده ایم که با اتمام این پروژه، سیمای شهر لیکک تغییر خواهد کرد و گردشگران بهتر می توانند از نقاط گردشگری شهرستان بهمئی بازدید کنند.