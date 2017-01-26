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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

صنعت گردشگری اشتغالزایی خوبی در استان ایجاد می کند

صنعت گردشگری اشتغالزایی خوبی در استان ایجاد می کند

بهمئی - استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: صنعت گردشگری و کارگاه های صنایع دستی اشتغال زایی خوبی در استان ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مردم سرآسیاب یوسفی شهرستان بهمئی افزود: دولت تدبیر و امید آمادگی دارد با اهدای تسهیلات ارزان قیمت در روستاها در بخش گردشگری شغل برای جوانان ایجاد کند.

وی اظهار کرد: دستگاه های دولتی ظرفیت جذب همه جوانان جویای کار را ندارد و لازم است به توسعه اشتغالزایی در بخش های دیگر توجه شود.

وی با تقدیر از عملکرد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد در ایجاد زیرساخت های گردشگری و افتتاح کارگاه های صنایع دستی، گفت: مردم در ایجاد زیرساخت های گردشگری شهرستان بهمئی با مسئولان همکاری کنند.

خادمی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید تلاش می‌کند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه دهد و آبرسانی، گازرسانی، ایجاد زمینه‌های رفاه مردم در  تمامی روستاها، شهرها و بخش های استان از برنامه های دولت است.

استاندار همچنین گفت: تلاش می کنیم نمایندگی برخی از ادارات را در سرآسیاب مستقر کنیم.

نماینده شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، لنده و چرام هم در این دیدار گفت: ایجاد هر زیرساخت گردشگری در شهرستان بهمئی نیازمند محورهای ارتباطی مناسب است.

عدل هاشمی پور با اشاره به برنامه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد تله کابین، پیست های دوچرخه سواری و قایق رانی در برم الوان گفت: هر کدام از این زیرساخت ها نیازمند زیرساخت های ارتباطی است.

هاشمی پور بیان کرد: برای ورودی شهر لیکک چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از اعتبارات ملی جذب کرده ایم که با اتمام این پروژه، سیمای شهر لیکک تغییر خواهد کرد و گردشگران بهتر می توانند از نقاط گردشگری شهرستان بهمئی بازدید کنند.

کد مطلب 3888207

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