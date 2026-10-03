پلدختر قهرمان کشتی فرنگی جوانان لرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی جوانان استان لرستان گرامیداشت رضا مهربان، داور فقید لرستانی، با حضور ۱۱ تیم در خانه کشتی ولی‌عصر (عج) خرم‌آباد برگزار شد و تیم پلدختر با کسب ۱۷۰ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد.

در پایان این رقابت‌ها تیم‌های خرم‌آباد و دلفان به ترتیب عناوین دوم و سوم تیمی را کسب کردند.

پلدختر بر سکوی نخست ایستاد

تیم کشتی فرنگی پلدختر با کسب ۱۷۰ امتیاز در جایگاه نخست این مسابقات قرار گرفت و تیم خرم‌آباد نایب‌قهرمان شد و دلفان نیز رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

همچنین تیم‌های زاغه، کوهدشت، دورود، ازنا، چالانچولان، الشتر و چگنی به ترتیب با کسب ۱۰۰، ۹۵، ۸۱، ۷۲، ۶۷، ۲۷ و ۲۰ امتیاز، عناوین چهارم تا دهم تیمی را به دست آوردند.

معرفی نفرات برتر اوزان مختلف

نفرات برتر اوزان مختلف این مسابقات نیز به شرح زیر معرفی شدند:

۵۵ کیلوگرم: علی فتحیان از دلفان

۶۰ کیلوگرم: محمدمهدی رجایی از خرم‌آباد

۶۳ کیلوگرم: محمدحسین عزیزالهی از دلفان

۶۷ کیلوگرم: محمد کرمپور از پلدختر

۷۲ کیلوگرم: نیما بیرانوند از خرم‌آباد

۷۷ کیلوگرم: امیرمحمد فریدونی از پلدختر

۸۲ کیلوگرم: محمدمهدی اکبری از پلدختر

۸۷ کیلوگرم: امیرمحمد بازوند از پلدختر

۹۷ کیلوگرم: مهدی کاظمی از پلدختر

۱۳۰ کیلوگرم: محمد قبادی از کوهدشت

این رقابت‌ها به منظور گرامیداشت یاد و نام رضا مهربان، داور فقید کشتی لرستان، برگزار شد.