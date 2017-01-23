مکانیسم سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه برای جنگ با تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بر اساس بیانیه پایانی مذاکرات آستانه که پس از خاتمه گفتگوها به امضای طرفین حاضر خواهد رسید، ایران، ترکیه و روسیه با استقبال از فرایند جدا شدن گروه های مخالف سوری از تروریست ها برنامه ای را برای مبارزه سه جانبه علیه داعش و جبهه النصره ترسیم می کنند.

بر همین اساس، ایران، ترکیه و روسیه در نظر دارند مکانیسمی سه جانبه را برای رصد آتش بس در سوریه ایجاد کنند.

بر اساس بیانیه پایانی نشست آستانه، سه کشور فوق (ایران، ترکیه و روسیه) همچنین بر ضرورت از سرگیری مذاکرات سوریه بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت تاکید دارند.

مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان از ظهر امروز دوشنبه آغاز شده است.