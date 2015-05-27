نشست مخالفان سوری در قزاقستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، قزاقستان طی دو روز گذشته میزبان ۳۰ نفر از مخالفان دولت قانونی سوریه بود که برای از سرگیری مذاکره درباره وضعیت داخلی سوریه به شهر«آستانه» آمده بودند.

قرار بود این گروه صبح امروز چهارشنبه با وزیر امور خارجه قزاقستان هم دیداری داشته باشد.

جلسه روز گذشته که هیچ نماینده ای از دولت رسمی سوریه در آن حضور نداشت با امضای سند جمع بندی نتایج مذاکرات این دوره به پایان رسید.

در این نشست، مهمترین موضوع مورد اختلاف ادامه حضور تروریست های خارجی سوریه بود.

رهبر جنبش پلورالیستی سوریه در این خصوص گفت: همه خارجی ها باید کشور را ترک کنند. البته ما بر خروج فوری آنها تاکید نمی کنیم. اما اگر قرار است یک روند سیاسی آغاز شود همه آنها در نهایت باید خاک سوریه را ترک کنند و در این میان برخی بر لزوم خروج نیروهای مقاومت تاکید می کنند که این موضوع مورد تایید همه نیست.

لازم به یادآوری است که اوایل این ماه در ژنو، طرفین درگیر در منازعات در مسیر برقراری ثبات در سوریه از سازمان ملل متحد مشاوره هایی دریافت کردند.

گروه های مخالف سوری طی سه سال گذشته، دو بار در ژنو و دو بار در مسکو با یکدیگر دیدار داشتند که همه آنها بدون یافتن راه حل مناسب خاتمه یافت.