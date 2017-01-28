به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، آرمین پژمان الهی در تشریح روند اجرایی پروژه های عمرانی منطقه دو شهر بوشهر بیان کرد: روند اجرای دو پروژه شاخص تقاطع غیر همسطح آزادی و چرخ و فلک شهر بوشهر مطلوب است.

وی ادامه داد: دو پروژه یاد شده به‌عنوان شاخص‌ترین پروژه های شهرداری این منطقه است که چرخ و فلک تا پایان سال جاری و تقاطع غیر همسح میدان آزادی نیز در ماه‌های نخست سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی اشاره کرد: در راستای توسعه فضای سبز محدود شهری نیز پروژه ایجاد فضای سبز در حاشیه گذر حدفاصل میدان غدیر تا تقاطع آزادی در دستور کار قرار گرفته است.

پژمان الهی در ارتباط با فعالیت وانت بارهای فروش میوه و تره بار افزود: وجود این خودروها در خیابان علاوه بر اینکه ایجاد ترافیک می نماید، نازیبایی منظر شهری نیز به دنبال داشته است.

وی گفت: محدوده ای برای فعالیت آنها در حاشیه میدان میوه و تره بار پیش بینی شده ولی باز آنها مبادرت به فعالیت در حاشیه خیابان ها دارند.

شهردار منطقه دو شهرداری بندر بوشهر عنوان کرد: با تعامل با پلیس راهور در صدد تسریع در ساماندهی فعالیت وانت بارهای عرضه میوه و تره بار هستیم و پیش بینی شده به زودی زمینه تحقق این مهم فراهم شود.

وی در ارتباط با سه راهی خواجه ها نیز گفت:در این راستا طرح هایی برای بهسازی آن پیش بینی شده که با تصویب در شورای ترافیک آن را عملی خواهیم کرد.

پژمان الهی در ارتباط با درب منحول های غیرهمسطح با خیابان های منطقه دو اظهار داشت: دستگاه هایی که اقدام به گرفتن مجوز حفاری می کنند باید از طریق تعامل بیشتر با مجموعه عمرانی شهرداری از غیرهمسطح شدن درب منحول ها با خیابان خودداری کنند.

وی عنوان کرد: در این زمینه تدابیر لازم صورت گرفته و مقرر شده قبل از صدور مجوز حفاری سابقه هر دستگاه متقاضی بررسی و سپس مجوز برای آنها صادر شود.

شهردار منطقه دو در پایان اشاره کرد: اعتبار پروژه احداث پارک در باغ بهزاد مصوب شده و در آینده نزدیک نیز پایه‌های برق در مسیر جابجا می‌شود و همزمان با احداث پارک یک مخزن آب بتنی زیر زمینی برای تأمین آبیاری فضای سبز آن محدوده احداث می‌شود.