  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک خبر داد؛

رونق نسبی در معاملات مسکن پایتخت

رونق نسبی در معاملات مسکن پایتخت

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اعلام عدم‌تاثیر افزایش قیمت ارز بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از رونق نسبی بازار معاملات مسکن در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسام عقبایی افزود: در شهر تهران وضعیت بازار معاملات مسکن بهتر است و در ۸ ماهه نخست سال جاری هم وضعیت بازار معاملات مسکن مسیر صحیحی داشت و با رشد همراه بود ولی در ماه‌های آذر و دی نیز شاهد کاهش ۱۰ درصدی حجم معاملات بودیم.

به گفته وی، قیمت‌ها تا پایان سال جاری تغییر قابل‌توجهی نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ثبات در قیمت وجود داشته باشد.

عقبایی افزود: در سال آینده هم با توجه به آنکه دو انتخابات مهم یعنی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را داریم بازار مسکن تحت تاثیر این دو انتخابات جهشی نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان بهار سال ۹۶ مسکن بازار باثبات نسبی را تجربه کند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در سال آینده هم بازار معاملات مسکن مسیر رونق را طی می‌کند زیرا هم‌اکنون مسیر عبور از رکود را تا حدی طی کرده‌ایم.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: از فروردین ماه سال جاری تا هم اکنون (دی ماه) همواره شاهد کاهش حجم معاملات مسکن در کل کشور بودیم و به طور متوسط ۳۰ تا ۴۵ درصد و در برخی از مناطق کشور تا ۵۰ درصد کاهش حجم معاملات مسکن را در سطح کشور داشتیم.

وی در بیان تاثیر افزایش قیمت ارز بر بازار معاملات مسکن، گفت: شرایط فعلی نشان‌دهنده آن است که قیمت ارز و افزایش آن تاثیر قابل‌توجهی بر بازار معاملات مسکن نخواهد داشت و باعث کاهش ورود سرمایه‌ها نخواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد: خریداران و مستاجران هنگام معامله حتما کد رهگیری دریافت کنند زیرا بخش زیادی از تخلفات مسکن که روزانه شاهد آن هستیم چه در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه اجاره، به عدم دریافت کدرهگیری مربوط است بنابراین به همه خریداران و مستاجران توصیه می‌شود نسبت به دریافت کد رهگیری از مشاوران املاک کشور اقدام کنند.

کد مطلب 3889485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها