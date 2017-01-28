رونق نسبی در معاملات مسکن پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسام عقبایی افزود: در شهر تهران وضعیت بازار معاملات مسکن بهتر است و در ۸ ماهه نخست سال جاری هم وضعیت بازار معاملات مسکن مسیر صحیحی داشت و با رشد همراه بود ولی در ماه‌های آذر و دی نیز شاهد کاهش ۱۰ درصدی حجم معاملات بودیم.

به گفته وی، قیمت‌ها تا پایان سال جاری تغییر قابل‌توجهی نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ثبات در قیمت وجود داشته باشد.

عقبایی افزود: در سال آینده هم با توجه به آنکه دو انتخابات مهم یعنی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را داریم بازار مسکن تحت تاثیر این دو انتخابات جهشی نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان بهار سال ۹۶ مسکن بازار باثبات نسبی را تجربه کند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در سال آینده هم بازار معاملات مسکن مسیر رونق را طی می‌کند زیرا هم‌اکنون مسیر عبور از رکود را تا حدی طی کرده‌ایم.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: از فروردین ماه سال جاری تا هم اکنون (دی ماه) همواره شاهد کاهش حجم معاملات مسکن در کل کشور بودیم و به طور متوسط ۳۰ تا ۴۵ درصد و در برخی از مناطق کشور تا ۵۰ درصد کاهش حجم معاملات مسکن را در سطح کشور داشتیم.

وی در بیان تاثیر افزایش قیمت ارز بر بازار معاملات مسکن، گفت: شرایط فعلی نشان‌دهنده آن است که قیمت ارز و افزایش آن تاثیر قابل‌توجهی بر بازار معاملات مسکن نخواهد داشت و باعث کاهش ورود سرمایه‌ها نخواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد: خریداران و مستاجران هنگام معامله حتما کد رهگیری دریافت کنند زیرا بخش زیادی از تخلفات مسکن که روزانه شاهد آن هستیم چه در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه اجاره، به عدم دریافت کدرهگیری مربوط است بنابراین به همه خریداران و مستاجران توصیه می‌شود نسبت به دریافت کد رهگیری از مشاوران املاک کشور اقدام کنند.