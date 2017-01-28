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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

همزمان با ایام فجر انقلاب اسلامی؛

نخستین جشنواره فجر صنایع دستی برگزار می شود

نخستین جشنواره فجر صنایع دستی برگزار می شود

نخستین جشنواره فجر صنایع دستی با هدف تبیین اهمیت جایگاه صنایع دستی به عنوان نمودی از فرهنگ ایرانی- اسلامی، نمایش تخصصی آثار هنرمندان شاخص و جریان های نوین در حوزه طراحی و تولید برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ علی حاجی شیزری مدیرکل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی با اشاره بر لزوم برگزاری نخستین جشنواره فجر صنایع دستی در بهمن ماه سال جاری گفت: با عنایت بر اهمیت صنایع دستی و هنرهای سنتی در اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، و بستر مناسب فجر انقلاب اسلامی جهت نمایش، ظهور و معرفی استعدادها در عرصه های مختلف هنری، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی برآن شد تا با برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر در سال ۹۵ و طی سال های آتی به صورت برنامه ای سالانه، ضمن ایجاد فضایی جهت بروز و ظهور آثار صنایع دستی در سطح حرفه ای، با ایجاد فضای گفتمان در این حوزه، بستری مناسب برای ارتقاء سطح کیفی و تکامل رشته های مختلف صنایع دستی در کشور فراهم آورد.                                                       

وی در ادامه سخنانش در زمینه اهداف برگزاری این جشنواره افزود: تبیین اهمیت جایگاه صنایع دستی به عنوان نمودی از فرهنگ ایرانی- اسلامی، نمایش تخصصی آثار هنرمندان شاخص و جریان های نوین در حوزه طراحی و تولید آثار صنایع دستی،  گرد­همایی هنرمندان نخبه کشور در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی،  زمینه ‌سازی به منظور  تعامل، تبادل، انتقال تجربیات هنرمندان،  معرفی آخرین تلاش ها و دستاوردهای هنرمندان در حوزه های مختلف دیزاین، تکنیک، مواد اولیه، کاربری، ابزار و فناوری های نوین، توسعه و ارتقای سطح کیفی آثار صنایع دستی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

شیزری با بیان این مطلب که این نمایشگاه با دو محور کلی برگزار می شود، تاکید کرد: این جشنواره در ۲ محور کلی نمایشگاه و تجلیل تخصصی ابتدا با برگزاری نمایشگاهی از ۱۵۰ اثر شاخص صنایع دستی و هنرهای سنتی در دو بخش کلاسیک و نگاه نو به مدت ۵ روز برگزار می شود. در بخش کلاسیک نیز آثاری فاخر از هنرمندان برجسته حال حاضر در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی در بخش نگاه نو آثار صنایع دستی با رویکرد معاصر متناسب سازی شده با سبک زندگی امروزی نمایش داده خواهد شد و در ادامه در مراسمی ویژه از هنرمندان و برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل می آید.

وی در ادامه اضافه کرد: این جشنواره از ۱۱ الی ۱۵ بهمن  به مدت ۵ روز در خانه هنرمندان ایران: گالری پاییز و میرمیران، روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۹۵ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ افتتاح شده و در ادامه مراسم تقدیر از هنرمندان جشنواره نیز روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ – سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

کد مطلب 3889501

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