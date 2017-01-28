نخستین جشنواره فجر صنایع دستی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ علی حاجی شیزری مدیرکل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی با اشاره بر لزوم برگزاری نخستین جشنواره فجر صنایع دستی در بهمن ماه سال جاری گفت: با عنایت بر اهمیت صنایع دستی و هنرهای سنتی در اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، و بستر مناسب فجر انقلاب اسلامی جهت نمایش، ظهور و معرفی استعدادها در عرصه های مختلف هنری، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی برآن شد تا با برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر در سال ۹۵ و طی سال های آتی به صورت برنامه ای سالانه، ضمن ایجاد فضایی جهت بروز و ظهور آثار صنایع دستی در سطح حرفه ای، با ایجاد فضای گفتمان در این حوزه، بستری مناسب برای ارتقاء سطح کیفی و تکامل رشته های مختلف صنایع دستی در کشور فراهم آورد.

وی در ادامه سخنانش در زمینه اهداف برگزاری این جشنواره افزود: تبیین اهمیت جایگاه صنایع دستی به عنوان نمودی از فرهنگ ایرانی- اسلامی، نمایش تخصصی آثار هنرمندان شاخص و جریان های نوین در حوزه طراحی و تولید آثار صنایع دستی، گرد­همایی هنرمندان نخبه کشور در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی، زمینه ‌سازی به منظور تعامل، تبادل، انتقال تجربیات هنرمندان، معرفی آخرین تلاش ها و دستاوردهای هنرمندان در حوزه های مختلف دیزاین، تکنیک، مواد اولیه، کاربری، ابزار و فناوری های نوین، توسعه و ارتقای سطح کیفی آثار صنایع دستی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

شیزری با بیان این مطلب که این نمایشگاه با دو محور کلی برگزار می شود، تاکید کرد: این جشنواره در ۲ محور کلی نمایشگاه و تجلیل تخصصی ابتدا با برگزاری نمایشگاهی از ۱۵۰ اثر شاخص صنایع دستی و هنرهای سنتی در دو بخش کلاسیک و نگاه نو به مدت ۵ روز برگزار می شود. در بخش کلاسیک نیز آثاری فاخر از هنرمندان برجسته حال حاضر در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی در بخش نگاه نو آثار صنایع دستی با رویکرد معاصر متناسب سازی شده با سبک زندگی امروزی نمایش داده خواهد شد و در ادامه در مراسمی ویژه از هنرمندان و برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل می آید.

وی در ادامه اضافه کرد: این جشنواره از ۱۱ الی ۱۵ بهمن به مدت ۵ روز در خانه هنرمندان ایران: گالری پاییز و میرمیران، روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۹۵ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ افتتاح شده و در ادامه مراسم تقدیر از هنرمندان جشنواره نیز روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ – سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.