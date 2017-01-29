رشد هنر باید عمودی باشد/ ملاکم انتخاب آثار برای زیبایی شناسی بود

مهرنوش مشیری از اعضای شورای هنری نهمین جشنواره تجسمی فجر درباره این دوره از جشنواره و تغییراتی که از سال گذشته در رویکرد این جشنواره نسبت به هنر رخ داده و توجه به هنرهای بینا رشته ای مدنظر قرار گرفته تا تقسیم جشنواره به حوزه های مشخص در عرصه هنرهای تجسمی، به خبرنگار مهر گفت: در ایامی که گذشت درباره سیاستگذاری کلان جشنواره صحبت های زیادی شد تا شما شاهد این مجموعه ای هستید که این روزها در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمده است. در این نمایشگاه از مدیاهای نقاشی و تصویرگری و حجم تا چیدمان و فیلم های کوتاه اثر در نظر گرفته شده است و چیزی از حوزه هنرهای تجسمی حذف نشده است.

وی ادامه داد: در واقع شما شاهد ۱۰۰ اثر در این جشنواره نیستید چون ما شاهد ۱۰۰ قطعه اثر هنری نیستیم و اگر بخواهیم قطعات آثار هنری این دوره را بشماریم بسیار آمار بالا می رود. ممکن است هر اثر چیدمان شامل ۸ یا ۷ سلول های تکه تکه هنری باشد.

این هنرمند در ادامه درباره ملاک هایش برای انتخاب آثار راه یافته به جشنواره بیان کرد: برای شخص من اورجینال بودن اثر هنری اولویت اول را داشت. در منظر دوم برایم زیبایی شناسی اثر اهمیت داشت. البته من یک نفر هستم و نظر خودم را ارائه دادم. ذات داوری این است که نتیجه یک کار تیمی است. برای شخص من اما فرقی نمی کند به چه اثر هنری و در کدام شاخه نگاه می کنم. دیگر بر اثر تجریه زیاد یک حس کلی از زیبایی شناسی در ذهن دارم که به نظرم در همه رشته ها ذاتی است و فرقی نمی کند یک اثر کاریکاتور باشد یا چیدمان، این ویژگی یعنی جوهره زیبایی شناسی پایه یکسانی دارد. خلاقیت هم تنها ایجاد کارهای نو نیست بلکه باید هنرمند اندیشه نوگرایی داشته باشد.

مشیری درباره کمیت آثار انتخاب شده در این دوره از جشنواره نیز گفت: همانطور که گفتم در حال حاضر ۱۰۰ قطعه اثر انتخاب نشده است. اگر با نگاه سلولی به این نمایشگاه نگاه کنیم تعداد آثار بسیار زیاد است اما در هر حال ما یک ظرفی داشتیم به اسم موزه هنرهای معاصر تهران که باید نسبت به آن آثار را انتخاب می کردیم.

وی درباره اینکه طی سال های اخیر به نظرش عرصه هنرهای تجسمی کشور روند رو به رشدی داشته است یا نه بیان کرد: من معتقدم هر موجود زنده رو به رشد است اما ممکن است این رشد سالم باشد یا به شکل متاستاز باشد. رشد سالم در جهت اعتلای هنر است و عمودی است و رشد ناسالم افقی است و ممکن است از هر سو برود. رشد بی رویه یعنی ایجاد سلول سرطانی که ایجاد بیماری می کند.

مشیری ادامه داد: آنچه می گویم رشد گسترده از نوعی خلاقیت بی حساب و کتاب است که بدون مسئولیت هنرمند یا کسانی که در عرصه هنری فعال هستند رخ می دهد. کسانی هستند که به هر بهانه ای دست به تولید اثر هنری می زنند. امروزه حرف نو زدن معنایش تغییر کرده است. معیار اصلی در این میان این است که اندیشه آن اثر با فلسفه هنر واقعی همخوانی داشته باشد و زیبایی شناسی با مفهوم درستش وجود داشته باشد.

این هنرمند با انتقاد از اینکه امروزه هنر در دنیا با زشتی شماتیک جای خود را عوض کرده است اظهار کرد: یکی از بلاهایی که این روزها سر هنر آمده است این است که مثلا شرک با آن زشتی که دارد دید ما را نسبت به زیبایی شناسی کلاسیک تغییر داده است. سمبل های واقعی زیبایی دارد تغییر می کند و این دنیای ما را تغییر می دهد. وقتی دیگر شیر سمبل رشادت در جنگل نباشد یک نقص محسوب می شود.