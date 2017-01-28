نشست «دستاوردهای فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از مجموعه نشستهای «روز روشنایی»، با موضوع «دستاوردهای فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی» ۱۰ بهمنماه ساعت ۱۰ صبح در فرهنگسرای اشراق برگزار میشود.
اجرای این نشست را «محمدحسین رنجبران» مجری شناخته شده تلویزیون بر عهده دارد و در خلال آن فرشاد مهدیپور مدیر مسئول و سردبیر روزنامه صبح نو، استاد دانشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دارای مدرک دکترای سیاستگذاری فرهنگی با مهدی مفیدنژاد محقق و کارشناس ارشد حوزه فرهنگی به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.
سلسله نشستهای «روز روشنایی» به همت مرکز مطالعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا میشوند و علاقهمندان برای شرکت در نخستین نشست این مجموعه میتوانند به فرهنگسرای اشراق در فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره مراجعه کنند.
دستاوردهای فرهنگی اجتماعی انقلابی اسلامی در قالب نخستین نشست از ویژهبرنامه «روز روشنایی» در فرهنگسرای اشراق بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از مجموعه نشستهای «روز روشنایی»، با موضوع «دستاوردهای فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی» ۱۰ بهمنماه ساعت ۱۰ صبح در فرهنگسرای اشراق برگزار میشود.
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