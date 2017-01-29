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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۵

در توئیتر منتشر شد؛

واکنش ظریف به اقدام دولت ترامپ در منع ورود ایرانیان به آمریکا

واکنش ظریف به اقدام دولت ترامپ در منع ورود ایرانیان به آمریکا

وزیر امور خارجه کشورمان به اقدام دولت جدید آمریکا در منع ورود ایرانیان به این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در توییتر با انتشار لینک بیانیه روز گذشته وزارت امور خارجه کشورمان در ارتباط با تصمیم دولت ایالات متحده در ایجاد محدودیت برای سفر مسلمانان به آمریکا نوشت: این اقدام بی‌اساس بودن ادعاهای مقامات آمریکا در مورد دوستی با مردم ایران در عین اختلاف با دولت ایران را آشکار کرد. اقدام آمریکا در ممنوعیت ورود اتباع کشورهای مسلمان در تاریخ به‌عنوان هدیه‌ای بزرگ به افراطیون ثبت خواهد شد.

وی تاکید کرده است: ما ضمن احترام به مردم آمریکا و جدا کردن حساب آنها از سیاست‌های خصمانه دولت شان، اقدامات متقابل را برای حمایت از شهروندان‌مان به عمل می‌آوریم. تصمیم‌های ما بر خلاف آمریکا معطوف به گذشته نیست و با آغوش باز از همه آنهایی که روادید معتبر ایران دارند استقبال می‌کنیم.

کد مطلب 3890327

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
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      آه ه ه ه ه ه ه ه ه خدای من . ظریف واکنش نشان داد. حتماً در پاسخ به این اقدام دولت امریکا قراره سایت فردو کاملاً پلمپ بشه، موشکهای بالستیک میهن عزیز اسلامی تحت نظارت سازمان ملل معدوم بشند و بعد ....
    • علیرضا IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      با سلام، بنظر من اگر ترامپ لطفش را کامل کند و همه اطراف آمریکا را دیوار بکشددنیا از شرارتهایش راحت میشوند
    • و.ا IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
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      سلام آقای ظریف خسته نشن من نگران سلامتی انگشتان دستشونم به درد نیفته. این چه سیاست خارجیه که این دولت داره؟!
    • یصیر ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
      0 0
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      انشاالله سال جدید تیتر روزنامه ها این باشه آن مرد که می گقت " آن مرد که می گفت هولوکاست رفت" رفت

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