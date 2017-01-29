واکنش ظریف به اقدام دولت ترامپ در منع ورود ایرانیان به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در توییتر با انتشار لینک بیانیه روز گذشته وزارت امور خارجه کشورمان در ارتباط با تصمیم دولت ایالات متحده در ایجاد محدودیت برای سفر مسلمانان به آمریکا نوشت: این اقدام بی‌اساس بودن ادعاهای مقامات آمریکا در مورد دوستی با مردم ایران در عین اختلاف با دولت ایران را آشکار کرد. اقدام آمریکا در ممنوعیت ورود اتباع کشورهای مسلمان در تاریخ به‌عنوان هدیه‌ای بزرگ به افراطیون ثبت خواهد شد.

وی تاکید کرده است: ما ضمن احترام به مردم آمریکا و جدا کردن حساب آنها از سیاست‌های خصمانه دولت شان، اقدامات متقابل را برای حمایت از شهروندان‌مان به عمل می‌آوریم. تصمیم‌های ما بر خلاف آمریکا معطوف به گذشته نیست و با آغوش باز از همه آنهایی که روادید معتبر ایران دارند استقبال می‌کنیم.