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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

آنچه در هفته نوزدهم لیگ برتر گذشت؛

هفته زمستانی و سرد فوتبال تبریز بدون رویش گل

هفته زمستانی و سرد فوتبال تبریز بدون رویش گل

تبریز - هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی به پایان رسید که هیچ یک از تیم های تبریزی این هفته موفق به زدن گل نشدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با تساوی بدون گل تیم های گسترش فولاد و ذوب آهن در تبریز، هفته نوزدهم لیگ برتر برای تیم های تبریزی بدون به ثمر رسیدن هیچ گلی به پایان رسید.

پیش از این بازی نیز تیم های تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز در مصاف رو در روی هم به تساوی بدون گل رسیدند.

هفته زمستانی و سرد تبریز که بدون رویش گل بود، به لحاظ کسب امتیاز هم چندان باب میل تبریزی ها نشد.

گفتنی است هم اکنون در جدول رده بندی مسابقات تراکتورسازی با ۳۸ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد، گسترش فولاد با ۲۵ امتیاز در خانه هفتم ایستاده و ماشین سازی نیز با ۱۰ امتیاز تیم شانزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ برتر است.

کد مطلب 3890382

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