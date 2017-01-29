به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیبی صبح یکشنبه در سومین نشست مجامع و تشکل‌های میان تخصصی وابسته به تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: به مناسبت دهه مبارک فجر برنامه‌های مختلفی در سطح استان بوشهر برنامه‌ریزی شده است.

وی از برگزاری ۵۵ برنامه گفتمان در مساجد منتخب استان بوشهر خبر داد و افزود: این گفتمان‌ها با موضوع انقلاب اسلامی و به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار می‌شوند.

مسئول تشکل‌های میان تخصصی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: کارگاه تخصصی انقلابی‌گری به مناسبت دهه فجر روز ۱۹ بهمن‌ماه در شهرستان دیر برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته روز جمعه ۱۵ بهمن‌ماه اجتماع مدافعان حرم در سالروز میلاد حضرت زینب در ۱۱ نقطه استان بوشهر برگزار می‌شود.

ادیبی از برگزاری سومین نشست اعضای شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: برنامه‌های مختلفی نیز به مناسبت ایام فاطمیه در سطح استان برنامه‌ریزی شده است.

وی بیان کرد: اتحادیه انجمن‌های اسلامی به عنوان تشکل میان‌تخصصی جدید در استان فعال شده است و افراد باسابقه در این تشکل حضور دارند.