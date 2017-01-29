برلین سیاست مهاجرتی ترامپ را مورد انتقاد قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان در نشست خبری با «ژان مارک آیرو» همتای فرانسوی خود در پاریس سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

گابریل اعلام کرد که پناه دادن به پناهجویان از ارزش های انسانی است و موضع جدید رئیس جمهوری آمریکا خلاف این امر را نشان می دهد.

وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد: پناهجویان افرادی هستند که نه به به صورت داوطلبانه بلکه به اجبار مجبور به ترک کشور خود شده و می شوند.

این در حالی است که ترامپ روز جمعه دستور داد ورود همه پناهجویان به آمریکا برای مدت ۴ ماه ممنوع شود.

پناهجویان سوری برای مدتی نامعلوم از ورود به آمریکا منع شده اند.

پاریس نخستین ایستگاه گابریل پس از عهده داری پست وزارت امور خارجه آلمان بود.