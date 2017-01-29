به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، فریبا حبیبی ضمن بیان ملاکهای داوری آثار مربیان قصهگو از استاندارد بالای برخی آثار ابراز خرسندی کرد.
وی گفت: «شماری از قصهگویانِ ما، پتانسیلهایی دارند که چنانچه با مطالعه و آموزش و ممارست همراه شود؛ به فعل تبدیل میشود. در حقیقت در بسیاری از مربیان، زمینهی لازم جهانی شدن وجود دارد و پرورش این توانمندی آنان را به قصهگویانی بیبدیل تبدیل خواهد کرد.»
او ادامه داد: «پس از برگزاری ۱۸ دوره جشنواره قصهگویی کشوری، استانی، منطقهای و حوزهای، رشد قابل توجهی در قصهگویی مربیان مشاهده میشود. قصهگویی شماری از آنان با استانداردهای بینالمللی برابری میکند و حتی در برخی موارد از برخی کشورها نیز جلوتر هستند.»
او بررسی شاخصههای قصه و قصهگویی را که به طور کامل در شیوهنامه جشنواره درج شده بود ملاکهای ارزیابی آثار خواند و ادامه داد: «انتخاب قصهی مناسب و احاطه و اشراف بر آن با صدایی رسا و لحنی قابل قبول و ارتباط شایسته با مخاطب از جمله نقاط قوت برخی آثار بود.»
او استفاده از ادبیات کهن، فولکلور و افسانههای محلی با پوشش محلی، استفاده ار لهجه و گویشهای نقاط مختلف کشور، حضور تعدادی قصهگوی «روحانی»، «نقال» و «عاشیق» در مرحله کشوری نوزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی را قابل ذکر دانست.
حبیبی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از ابزار سبب کیفیت بخشی به قصهگویی میشود گفت: «استفاده از ابزار در کیفیت بعضی از قصهگوییها موثر بوده و در بسیاری موارد خیر. چنانچه ابزار به جریان قصهگویی کمک کند خوب است، اما اگر ابزار مانعی بر خیالپردازی مخاطب شود مناسب نیست.»
او بهترین ابزار برای قصهگویی را بیان مناسب، حالات چهره، و در کنارِ احساس درونی قصهگو، حرکات سنجیده و تعریف شدهی دست و بدن دانست.
این کارشناس در پایان پیشنهادهایی را برای مربیان برای شرکت در جشنوارهی سالهای آتی عنوان کرد: «قصهگویان، قصه زیاد بخوانند، بشنوند و بگویند. در این فرصت آنها باید قصهگوییشان را در معرض نقد و بررسی قرار دهند و با تمرین مستمر قصه را ملکه ذهنشان کنند و از تواناییهای وجودی خود برای قصهگویی استفاده کنند.»
او شرکت در نشستها، کلاسهای آموزش قصهگویی و جلسههای نقد و بررسی قصهگویی را در تقویت توانمندی علمی این مربیان موثر دانست.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی چندی پیش فهرست شرکت کنندگان پایانی این رویداد فرهنگی را اعلام کرده بود. ۲۰ مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز قرار است در بخش ملی و بینالملل به رقابت بپردازند.
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