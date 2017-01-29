حمله صبحگاهی ترامپ به نیویورک تایمز و واشنگتن پست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر، روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست را مورد انتقاد قرار داد و آنها را متقلب خواند.

ترامپ در پیام خود می نویسد: اینها از ابتدا مسیری اشتباه را در مورد من آغاز کرده اند و آن را تغییر نمی دهند و هرگز این تغییر رخ نمی دهد.

پیشتر، کاخ سفید از جنگ تمام عیار خود با رسانه های آمریکایی در پاسخ به رفتار ناعادلانه آنها در پوشش اخبار مربوط به دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه کار آمریکا، خبر داده بود.

پیش از این ترامپ در دیدار از مقر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، از کوچک نمایی رسانه های مخالف در بازتاب جمعیتی که برای مراسم تحلیف وی به واشنگتن دی سی آمده بودند؛ انتقاد کرد و خبرنگاران را در زمره غیرصادقانه ترین ابناء بشر برشمرد.

به دنبال این اظهار نظر، «رینس پریباس» رئیس دفتر ترامپ نیز در مصاحبه با «فاکس نیوز» گفت: مسئله به کوچک نمایی جمعیت حاضر در مراسم تحلیف رئیس جمهور ختم نمی شود؛ بلکه موضوع حملات رسانه ها در تلاش برای نامشروع جلوه دادن وی است. با چنگ و دندان با رسانه ها می جنگیم.

گفتنی است، «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید نیز پیشتر گفته بود رسانه ها تصاویر مربوط به حضور مردم در مراسم تحلیف ترامپ را دستکاری کرده اند و بر خلاف ادعای آنها، جمعیتی که روز جمعه به تماشای مراسم ادای سوگند ترامپ آمدند، در نوع خود بی سابقه بوده است.