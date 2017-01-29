بودجه ۹۶ تا آخر بهمن ماه در دستور کار مجلس قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در جمع خبرنگاران مصوبات کمیسیون تلفیق را تشریح کرد.

وی گفت: تلاش داریم تا چهارشنبه هفته جاری بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را به پایان رسانده و گزارش خود را منتشر کنیم.

مفتح ادامه داد: طبق آئین نامه داخلی مجلس پس از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق، نمایندگان تا ۱۰ روز فرصت دارند لایحه را بررسی کنند. بر این اساس پس از تعطیلی یک هفته ای مجلس در ۲۲ بهمن لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: پیش از پایان سال ۹۵، بودجه سال ۹۶ به دولت ابلاغ خواهد شد.

مفتح در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ گفت: در مصوبه این کمیسیون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجاز شد ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای عالی پول و اعتبار و با مسدود کردن معادل ریالی آن و تحت نظارت هیأت اندوخته اسکناس، منتشر کند.

استمرار پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی برای هر یک از زوجین در سال۹۶

وی افزود: در مصوبه ای دیگر مقرر شد؛ در راستای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف شد تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند که به اندازه سهم خود از مجموع تمامی منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کنند.

مفتح ادامه داد: مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۱۰ میلیون تومان است که البته به میزان تورم نیز افزایش پیدا می‌کند، اما از آنجا که بودجه به صورت سالانه می‌باشد، تورم یک ساله آنچنان محسوس نیست.

کمک ۳ هزار میلیاردی به اشتغال مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد که ۳ هزار میلیارد تومان از باقی مانده سپرده قرض الحسنه بانکی را به تفکیک ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای کمیته امداد و ۹۰۰ میلیارد تومان برای سازمان بهزیستی تخصیص دهد تا مددجویان این دستگاه ها بتوانند از این تسهیلات برای اشتغال استفاده کنند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان قرار می‌گیرد.

مفتح افزود: تمامی بانک های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی، مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن وام پرداخت کرده اند؛ موظف شدند که بازپرداخت وام هایی را که به اشخاص حقیقی و حقوقی داده اند و آن اشخاص دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفت و بیماری های همه‌گیر یا حوادث غیرمترقبه شده‌اند، با تأئید کارگروهی از جهاد بانک مربوطه و صندوق بیمه کشاورزی به مدت ۳ سال امهال و تمدید کنند.

میزان یارانه نقدی خانوارها در سال آینده تغییر نکرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در ادامه این نشست با اشاره به تصمیمات این کمیسیون برای اجرای هدفمندی یارانه ها در سال جاری خاطرنشان کرد: مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان به انواع روش‌های نقدی و غیرنقدی پرداخت به خانوارهای هدف و نیازمند پرداخت می شود که مبلغ یارانه اشخاص نیز در سال ۹۶ همانند سال ۹۵ پرداخت خواهد شد و تغییری پیدا نکرد.

وی ادامه داد: تنها متناسب با احکام برنامه ششم توسعه مشخص شد که خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به میزان ۲۰ درصد حداقل حقوق را دریافت کنند که این مبلغ به یارانه آنها اضافه خواهد شد و تأمین منابع این پرداخت ها از محل حذف یارانه افراد پردرآمد صورت خواهد گرفت.

مفتح همچنین با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ گفت: سازمان پزشکی قانونی مجاز شد برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود ۱۰۰ پزشک عمومی و ۲۰ پزشک متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخدام کند.

بخشودگی جریمه های رانندگی با پرداخت قبوض تا آذر ۹۶

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ۹۶ جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۹۵ بخشیده می‌شود.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می شود.

مفتح خاطرنشان کرد: همچنین دستگاه های اجرایی مجاز شدند از محل فروش مازاد اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد و غیر رسمی و پاداش پایان خدمت بازنشستگانی که براساس قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، اقدام کند.

هزینه درآمدهای بیمه شخص ثالث برای امور منجر به کاهش تصادفات

وی ادامه داد: شرکت های بیمه ای موظف شدند ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث طی جدولی دریافت کرده و به این صورت پرداخت کنند که در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و همچنین نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود بیمه مرکزی نیز ملزم به نظارت شد.

تقویت بنیه دفاعی کشور از منابع حاصل از خرید خدمت سربازی

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درآمد حاصل از فروش سربازی گفت: این درآمد تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال به صورت مساوی به ردیف‌های ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح طبق نظر سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا می کند.

مفتح تصریح کرد: دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه پیدا کردند تا سقف درآمد اختصاصی خود از آنها تسهیلات اخذ کنند و این تسهیلات را در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه خود استفاده کنند و اقساط این تسهیلات نیز از محل درآمد اختصاصی خود نیز باز پرداخت نمایند.

وی افزود: صندوق های رفاه دانشجویان اعم از وزارتخانه علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی موظف شدند که وجوه حاصل از پرداخت وام های شهریه های سنوات قبل تا سال ۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند و تا سقف ۹۰۰ میلیارد ریال به عنوان افزایش سرمایه صندوق رفاه دریافت کنند.

مفتح ادامه داد: مازاد هزینه تحصیل دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نسبت به اعتبارات مندرج این قانون در قالب وام صندوق رفاه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد که اقساط آن نیز پس از فارغ التحصیلی از دریافت کنندگان این وام اخذ می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش مجاز شد که در راستای ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضای آموزشی و ورزشی خود با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده ۵ صورت گیرد از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف باشد.

وی ادامه داد: دولت موظف شد کلیه پرداخت به نیروهای قرارداد کار معین، سرباز معلم، حق‌التدریس آزاد که دارای مجوز از محل اعتبارات حقوقی و مزایا هستند همزمان با پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی حقوق این افراد را نیز پرداخت کنند.

تأمین اجتماعی کشاورزان و روستاییان بیمه می‌کند

مفتح در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد کشاورزان، روستاییان و عشایر را از محل منابع خود از ۱۰ درصد درآمد حاصل از قراردادهای عمرانی موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی با حداقل نرخ تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد.

نیروی انتظامی مأمور کنترل پرداخت مالیات خودرو پیش از تعویض پلاک

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: نیروی انتظامی مکلف شد قبل از تعویض پلاک خودروها نسبت به کنترل پرداخت مالیات نقل و انتقال فروشندگان خودرو اقدام کند.

وی افزود: گمرک به منظور تشویق صادرات مکلف شد در خصوص کالاهای صادراتی اگر برخی از قطعات داخل این کالای صادراتی، وارداتی بوده و در زمان ورود حقوق گمرکی آنها پرداخت شده در زمان صادرات این حقوق گمرکی را بازگرداند.

منابع حاصل از مالیات سیگار در اختیار وزارت بهداشت، ورزش و آموزش و پرورش

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ با اشاره به مالیات های وضع شده برای سیگار، خاطرنشان کرد: مصارف این مالیات ها ۵۰ در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد، ۳۰ درصد وزارت ورزش و جوانان و ۲۰ درصد نیز به آموزش و پرورش اختصاص می یابد.

مفتح ادامه داد: مقرر شد سازمان امور شهرداری و دهیاری ها از محل اختصاص ۲۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۷۰۰ میلیارد تومان ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی برای روستاهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تأمین کرده و همچنین در طرح های عمرانی شهرها مشارکت نماید.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی خرجی در حساب خود ثبت کنند.

معافیت مالیاتی حقوق کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه شامل کسبه هم شد

مفتح با اشاره به سقف مالیاتی حقوق آن را ۲ میلیون تومان در ماه و ۲۴ میلیون تومان در سال اعلام کرد و افزود: دولت این رقم را در بودجه یک و نیم میلیون تومان در ماه و ۱۸ میلیون تومان در سال دیده بود که کمیسیون تلفیق مجلس این رقم را به ۲۴ میلیون تومان در سال افزایش داد تا توانسته باشد بخش های محروم جامعه کمک و از آنها حمایت کند.

جهت‌گیری مجلس کمک به اقشار محروم جامعه است

وی تصریح کرد: این موضوع تنها منحصر به حقوق کارمندان نمی‌شود بلکه با تصویب ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، کسبه مشاغل آزاد نیز شامل این معافیت مالیاتی می شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس تاکید کرد: جهت‌گیری ما در کمیسیون تلفیق توجه به اقشار محروم جامعه بوده و در این رابطه ۲ الی ۳ تصمیم قابل توجه اتخاذ شد که یکی از این تصمیمات معافیت مالیاتی از حقوق بود.