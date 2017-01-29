تردد خودروها در گردنه «اسدآباد» روان است

حسین افشاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرایط گردنه اسدآباد در حالت عادی قرار دارد و تردد در این محور روان و بدون زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی افزود: براثر کولاک شدید شب گذشته، راه ۵ روستای شهرستان بسته و مابقی روستاهای این شهرستان باز است.

فرماندار اسدآباد عنوان کرد: برق سه روستای «شیلاندر»، «هلور سفلی» و «هلور علیا» براثر سقوط تیر برق چوبی، قطع شده که این مشکل نیز به‌زودی مرتفع می‌شود.

وی تاکید کرد: نیروهای راهداری با تمام توان و تجهیزات به دنبال حل مشکلات تردد مردم در جاده‌های شهری و روستایی هستند.