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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

فرماندار اسداباد:

تردد خودروها در گردنه «اسدآباد» روان است

تردد خودروها در گردنه «اسدآباد» روان است

اسدآباد - فرماندار اسدآباد گفت: گردنه اسداباد شامگاه شنبه باز شد و تردد خودروها در این محور عادی و روان است.

حسین افشاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرایط گردنه اسدآباد در حالت عادی قرار دارد و تردد در این محور روان و بدون زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

وی افزود: براثر کولاک شدید شب گذشته، راه ۵ روستای شهرستان بسته و مابقی روستاهای این شهرستان باز است.

فرماندار اسدآباد عنوان کرد: برق سه روستای «شیلاندر»، «هلور سفلی» و «هلور علیا» براثر سقوط تیر برق چوبی، قطع شده که این مشکل نیز به‌زودی مرتفع می‌شود.

وی تاکید کرد: نیروهای راهداری با تمام توان و تجهیزات به دنبال حل مشکلات تردد مردم در جاده‌های شهری و روستایی هستند.

کد مطلب 3890665

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