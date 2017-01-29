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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۷

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی:

لزوم توجه و اقدام جدی در حوزه جلوگیری از آسیب های اجتماعی

لزوم توجه و اقدام جدی در حوزه جلوگیری از آسیب های اجتماعی

تبریز - مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: بحث آسیب زدایی اجتماعی باید مورد توجه حدی و بیشتری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی ظهر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه فضای مجازی در فرهنگسرای الغدیر تبریز اظهار داشت: باید در مورد آسیب های اجتماعی فیلم و بروشور و مجله مکتوب تهیه و در اختیار خانواده ها قرار گیرد تا قدمی در مسیر جلوگیری از بروز آنها برداشته شود.

وی در ادامه افزود: توجه مجدد و بازنگری اساسی در خصوص بحث آسیب زدایی لازم است و بر همین اساس باید مخاطب و محیط سنجی صورت گرفته و در انتقال بعضی مفاهیم دقت شود چرا که انتقال تعدادی از مفاهیم نیاز به بررسی بیشتری دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی تصریح کرد: باید دین اسلام و نحوه زندگی را در قالب فرهنگ اسلامی و روایت به خانواده ها ارائه دهیم.

کد مطلب 3890790

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