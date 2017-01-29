وزارت نیرو منحل نمی شود/امضای ۲ میلیارد یورو قرارداد برقی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به بهره‌برداری حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برق بادی و خورشیدی در ایران تا پایان امسال گفت: بر اساس برنامه، تا سال آینده حدود ۷۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور در مدار بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به کاهش شدید بارش‌ها از ابتدای سال جاری آبی تاکنون گفت: در این مدت، مجموع کل بارش‌های کشور حدود ۷۲ میلی‌متر بوده و میزان بارش‌ها در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۷ درصد و در مقایسه با مدت متوسط بلندمدت حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است.

این عضو کابینه یازدهم در تشریح مهمترین برنامه‌های مدیریت مصرف آب در کشور در قالب برنامه ششم توسعه اظهار داشت: هم‌اکنون، برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب ۶۰۹ دشت بزرگ کشور آغاز و برای تمامی آب‌های سطحی موجود، سناریوهای تأمین و مدیریت منابع تعریف شده است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه باید در برنامه ششم توسعه، ۱۱ میلیارد مترمکعب در مصرف آب کشور صرفه‌جویی حاصل شده تا تعادل‌بخشی ذخایر آب کشور امکانپذیر شود، یادآور شد: بر این اساس علاوه بر مدیریت منابع آب، اجرای پروژه‌هایی همچون استفاده از منابع غیرمتعارف آب با تصفیه پساب و آب فاضلاب، شیرین‌سازی آب دریاها، بارورسازی ابرها و استفاده از ذخایر آب‌های ژرف و عمیق در دستور کار قرار دارد.

صادرات برق به عراق متوقف است

چیت‌چیان همچنین با اشاره به توقف صادرات برق به عراق تأکید کرد: مذاکرات با طرف عراقی ادامه دارد و هنوز توافقی بین دو کشور حاصل نشده است.

وی کل بدهی برقی عراق به ایران را حدود ۱.۲ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز وزارت نیرو و صنعت برق از محل صادرات تأمین می‌شود و با سقوط قیمت نفت به ویژه در کشورهای نفت‌خیز همچون عراق، مشکلات اقتصادی به وجود آمده و درآمدهای ارزی این کشورها را کاهش داده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه عراق به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نمی‌تواند بدهی‌های برقی خود را به ایران پرداخت کند، اعلام کرد: با وجود اینکه ایران و عراق دو کشور همسایه بوده و از سطح بالای روابط سیاسی و اقتصادی برخوردارند، اما نمی‌توانیم برق بدون دریافت هزینه به کشوری صادر کنیم.

وی خواستار پایبندی عراق به تعهدات خود در قبال قراردادهای واردات برق از ایران شد و گفت: پیش‌بینی می‌شود با انجام مذاکرات بیشتر، امکان توافق با عراق برای ازسرگیری صادرات برق حاصل شود.

انتقال ۵۰۰ هزار مترمکعب آب خلیج‌فارس به ایران

چیت‌چیان در ادامه با اشاره به اجرای پروژه‌های شیرین‌سازی آب در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان تصریح کرد: یکی از پروژه‌هایی که اجرایی شده، انتقال ۵۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین شده خلیج‌فارس به استان‌های کرمان و یزد بوده که عملیات اجرایی این پروژه کلید خورده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه در فاز دوم، پروژه‌های آبرسانی از خلیج‌فارس به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، فارس و اصفهان در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: هم‌اکنون مطالعات اجرای فاز دوم انتقال آب شیرین شده از خلیج‌فارس در وزارت نیرو آغاز شده است.

امضای ۲ میلیارد یورو قرارداد جدید نیروگاه‌سازی

این عضو کابینه یازدهم در ادامه با بیان اینکه در دوران پسابرجام تاکنون، مذاکراتی با شرکت‌هایی از روسیه، چین، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، بلژیک، دانمارک، اسپانیا و انگلیس برای اجرای پروژه‌های آب و برق در ایران انجام شده است، گفت: تاکنون قراردادهایی برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خورشیدی امضاء و حتی این قراردادها از چند ماه گذشته تاکنون، عملیاتی شده است.

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال نزدیک به دو میلیارد یورو قرارداد جدید آب و برق در کشور امضاء و یا عملیات اجرایی آنها با مشارکت خارجی آغاز شود، اظهار داشت: در مجموع هم‌اکنون مذاکراتی برای امضای ۱۰ تا ۱۵ میلیارد یورو قرارداد جدید آب و برق در ایران با شرکت‌های خارجی در دست اجرا است.

واکنش چیت‌چیان به انحلال وزارت نیرو

چیت‌چیان در پاسخ به پرسش مهر در خصوص احتمال انحلال وزیر نیرو و الحاق بخش برق به وزارت نفت با اجرای برنامه ششم توسعه، گفت: در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه درباره انحلال وزارت نیرو بندی وجود ندارد و اصلاً چنین اتفاقی وجود خارجی ندارد.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر که آیا افزایش سهم برق در سبد سوخت و انرژی کشور، یک سیاست وزارت نیرو برای جلوگیری از انحلال این وزارتخانه خواهد بود؟ توضیح داد: افزایش سهم برق در ناوگان حمل و نقل با ورود خودروهای برقی و همچنین استفاده از برق به جای گاز برای گرمایش، صرفاً به دلیل دستاوردهای زیست‌محیطی آن است.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه با ورود خودروهای برقی عملاً مصرف بنزین کاهش می‌یابد، یادآور شد: هم‌اکنون ۶۰ درصد عامل وارونگی هوا و آلودگی‌ها در کلانشهرها به دلیل تردد خودروهای بنزین‌سوز بوده که با جایگزین کردن برق می‌توان به میزان قابل توجهی در وضعیت کیفیت هوا تغییرات مثبت اعمال کرد.

شوری آب شرق تهران صحت ندارد

این مقام مسئول در ادامه با رد خبر شور شدن آب شرب در شهر تهران تبیین کرد: هم‌اکنون آب مورد نیاز شهروندان شهر تهران از طریق دو سد لتیان و لار تأمین می‌شود که آب این دو سد از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی در ادامه همچنین در خصوص فعالیت‌های عراق برای مهار آب رودخانه‌های مرزی و مشترک با ایران هم گفت: تاکنون اقدام عملی از سوی عراق بر روی رودخانه‌های مرزی و مشترک با ایران مشاهده نشده و قطعاً انجام مذاکرات بیشتر بین دو کشور، می‌تواند منافع ملی ایران و عراق را تأمین کند.

ایران در ساخت سد خودکفا شد

چیت‌چیان در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون ایران در انجام تمامی مراحل طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری سد و نیروگاه‌های برق‌آبی به خودکفایی رسیده است، تصریح کرد: علاوه بر این با بومی شدن دانش فنی، در شرایط فعلی ایران به یکی از کشورهای صادرکننده خدمات فنی مهندسی در صنایع آب و برق منطقه و جهان تبدیل شده است.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به وجود ۱۳ درصد هدررفت و اتلاف آب در سطح شبکه آب شهری و روستایی، یادآور شد: برای نوسازی و بازسازی این شبکه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری نیاز بوده؛ به طوری که برای کاهش هر یک درصد اتلاف آب در شبکه، سالانه باید حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود.

توافق های جدید برقی ایران و جمهوری آذربایجان

وی همچنین با اشاره به توافق‌های جدید آبی و برقی بین ایران و جمهوری آذربایجان گفت: هم‌اکنون با ساخت و افتتاح یک خط و تأسیسات جدید، ظرفیت تبادل و انتقال برق بین ایران و آذربایجان افزایش یافته است.

این عضو کابینه یازدهم با اشاره به مذاکرات سه‌جانبه انجام گرفته بین ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای سنکرون و اتصال شبکه برق بین این سه کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر این ساخت دو نیروگاه جدید برق‌آبی در دو طرف رودخانه ارس مورد توافق ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.