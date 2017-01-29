«سفیر سوئیس» در اعتراض به اقدام آمریکا به وزارت خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت ایالات متحده آمریکا بعدازظهر امروز توسط محمد کشاورززاده مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه احضار و یادداشت اعتراضی جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور آمریکا و اعمال محدودیت و برخورد تبعیض آمیز علیه شهروندان ایرانی برای سفر به آمریکا به وی تحویل داده شد.

وی افزود: در این دیدار صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به منظور اعمال محدودیت برای سفر شهروندان ایرانی به آمریکا به بهانه های واهی و تبعیض آمیز، غیر قابل قبول و مغایر با کنوانسیونهای حقوق بشری و مفاد قرارداد ۱۵ اوت ۱۹۵۵ حقوقی و کنسولی بین دو کشور اعلام و بر حفظ و صیانت از حقوق شهروندان ایرانی تاکید شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: در این جلسه به سفیر سوئیس یادآوری شد که مردم ایران خود طی دهه های گذشته مظلومانه قربانی گروههای تروریستی مورد حمایت آمریکا بوده و نه تنها در هیچیک از عملیات گروههای افراطی تروریستی حضور نداشته اند، بلکه در همه جوامعی که در آن اقامت نموده اند، به عنوان یکی از قانون مدارترین شهروندان و ساکنان قلمداد شده اند.

قاسمی در پایان اظهار داشت: سفیر سوییس با اعلام این مطلب که از بازتاب فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور آمریکا در ایران مطلع است اعلام داشت مراتب را سریعا به وزارت خارجه آمریکا منعکس خواهد کرد.