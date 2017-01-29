جلاد داعش در غرب موصل کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عناصر ناشناس، جلاد گروه تروریستی تکفیری داعش را در موصل به هلاکت رساندند.

در همین راستا، یک منبع امنیتی در استان نینوا عراق که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: یک گروه ناشناس، یکی از جلادان معروف داعش ملقب به «ابو سیاف» را با چاقو در منطقه الدواسه در غرب موصل کُشتند.

این منبع امنیتی تصریح کرد: ابو سیاف تاکنون گردن ۱۰۰ نفر از مخالفان داعش را زده و جنازه و سرهای قربانیان را در گودال مشهوری در موصل دفن کرده است.

گفتنی است، نیروهای امنیتی عراق در ادامه دستاوردهای خود در مبارزه با گروه تروریستی داعش در موصل، هفته پیش موفق شدند شرق موصل را به صورت کامل از چنگ تکفیری ها آزاد کنند.