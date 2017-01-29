نگرانی اتحادیه عرب نسبت به محدودیت های آمریکا درباره مهاجرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه عرب روز یکشنبه با توجیه ناپذیر خواندن تصمیمات واشنگتن درباره ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور به آمریکا خواستار بازنگری در این خصوص شد.

در همین راستا، اتحادیه عرب نسبت به محدودیت هایی که دولت ترامپ علیه شهروندان چندین کشور برای سفر به آمریکا اعمال نموده است ابراز نگرانی کرد.

لازم به ذکر است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا با صدور دستور اجرایی محدودیت هایی را در خصوص ورود اتباع چندین کشور به آمریکا اعمال کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز جمعه (۲۷ ژانویه/۸ بهمن) فرمانی را امضا کرد که طبق آن صدور ویزا برای شهروندان هفت کشور ایران، عراق، یمن، لیبی، سومالی، سودان و سوریه موقتا متوقف می‌شود.

دولت آمریکا مدعی شد که این اقدام گامی در جهت محافظت از کشور در برابر حمله‌های تروریستی است و مقامات آمریکا باید فرصت یابند که سیستم تازه‌ای برای کنترل مسافران به آمریکا ایجاد کنند.

فرمان ترامپ در میان مسافرانی که از خاورمیانه و شمال آفریقا عازم ایالات متحده آمریکا بودند، آشفتگی و سراسیمگی زیادی بوجود آورده است.