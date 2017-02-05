به گزارش خبرنگار مهر، گردشگران خارجی کشورهای دیگر که این روزها به خصوص به دلیل برگزاری کنوانسیون ۲۰۱۷ راهنمایان گردشگری از ۴۵ ملیت دنیا د رایران هستند عدادشان کم نیست.بسیاری از آنها برای اولین بار ایران را دیدهاند و برخی نیز برای چندین بار.
آنها که برای اولین بار آمدهاند شگفتزده هستند و مهماننوازی ایرانیها را مهمترین ویژگی مردم میدانند و البته تغییر تصوری که از ایران تا قبل از سفرشان داشتند تقریبا برای همه قابل توجه بود. آنها قبل از اینکه به ایران بیایند تحتتاثیر اخبار بودند و حتی انتشار تصاویر از جاذبههای ایران هم باعث نشده بود که ذهنیت اولیه آنها از بین برود اما پس از آنکه به ایران آمدند همه چیز متفاوت شد.
خانم رزا سیالوسوا از کشور هلند یکی از گردشگرانی است که پس از سفر به ایران این ذهنیت در او تغییر کرده است. او به خبرنگار مهر می گوید: به پدرم گفتم شما بروید و من همراهتان نمی آیم. اما آنها گفتند که مدت سفر طولانی است و مشکلی پیش نمیآید. تمایلی برای سفر به ایران نداشتم. اما الان که ده روز از سفر می گذرد می بینم مشکلی برایم نیست.
اعمال محدودیت، از اشتیاق مردم برای سفر کم نمی کند
گردشگرانی که به ایران می آیند معمولا قبل از سفر مطالعاتی در حد چک کردن چند سایت را حتما انجام خواهند داد آنها از اخبار این روزهای ایران آگاه هستند به خصوص پس از برجام و ماجراهای آن. استفان استیون میسن یکی از گردشگران آمریکایی است که به ایران آمده است سفر او پیش از امضای مصوبه ترامپ انجام شده است. او می گوید: هیچ وقت نمیتوان با اعمال محدودیت برای گردشگران کشورها موجب شد که آنها از شناخت فرهنگ مردمان دیگر منصرف شوند.
او که از شهرهای ایلام، کردستان، زاهدان و خوزستان دیده کرده، می گوید: من برای بار سوم به ایران می آیم و هر بار دو تا سه هفته می مانم. می خواهم به همه شهرها سفر کنم. هر شهر ایران با شهر دیگرش متفاوت است. شهرها و مردم کویر ایران را نمی توان در هیچ کشوری پیدا کرد آنها فعالیت های خلاقانه ای دارند که موجب شده گرمای کویر برایشان طاقت فرسا نباشد. یا در خوزستان مردم یک نخل دارند که با آن همه زندگی شان را تامین می کنند. اگر کسی به ایران بیاید حتما برای دفعات بعد هم برنامه ریزی می کند که شهرهای دیگر را ببیند.
وانگ جی هم از گردشگرانی است که تا یکی دو روز دیگر در تهران می ماند او از شهرهای گردشگری ایران مانند اصفهان، یزد و شیراز دیدن کرده و میگوید: اصلا فکر نمیکردم این همه گردشگر چینی در ایران باشد. من دوستان ایرانی زیادی در چین دارم. آنها سفارش کردند حتما ایران را بببینم به همین دلیل اینجا آمدهام. میخواهم بدانم چطور میشود در دانشگاههای ایران درس خواند. من از ایران و شهرهای آن خوشم آمده و برای سفر کشور ارزانی است.
او ادامه می دهد: ایران هنوز نتوانسته در سطح جهان به عنوان کشوری که میزبان گردشگران است خود را معرفی کند به همین دلیل اخبار سیاسی درباره آن بیشتر خود را نشان می دهد و موجب می شود که مردم تحت تاثیر این اخبار قرار گیرند.
گردشگران خارجی از همه کشورها و همه ملیتها در ایران حضور دارند برخی کمتر و برخی بیشتر. این روزها به واسطه کنوانسیون ۲۰۱۷ راهنمایان گردشگری ایران توانسته برای اولین بار نه تنها عضو هیات مدیره فدراسیون جهانی شود بلکه در مجامع بین المللی نیز عضو شود به همین دلیل است که این روزها نام ایران در میان فعالان تور، گردشگری و صنعت توریسم دنیا بر سر زبان ها افتاده است.
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